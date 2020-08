Jesteś fanem FPS-ów? Kupując kartę z serii GeForce RTX otrzymasz grę Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Najbliższe tygodnie mogą być dobre dla fanów szeroko pojętych FPS-ów. Kupując kartę z serii RTX 20 można wygrać podwójnie - zyskać więcej klatek na sekundę (FPS) oraz pierwszoosobową strzelankę (FPS) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege w wersji Gold. Firma Inno3D zachęca więc do zapoznania z ofertą RTX-ów, w której każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Promocja, w ramach której można odebrać kod uprawniający do pobrania gry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition, rozpoczęła się 30.07.2020 i potrwa do 27.08.2020 lub wyczerpania zapasów. Czasu nie jest więc przesadnie dużo, a wybierać jest w czym. Portfolio firmy Inno3D obejmuje szeroką gamę modeli niereferencyjnych.

Dla najbardziej wymagających graczy producent proponuje modele GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super i RTX 2070 Super w wersjach iChill Black oraz Frostbite. Są one chłodzone cieczą, dzięki czemu powinny być cichsze i chłodniejsze od wariantów z tradycyjnymi układami. Paleta tych ostatnich jest zaś jeszcze bardziej rozbudowana.

Inno3D przygotowało szereg wersji zarówno z dwoma jak i trzema wentylatorami. Są wśród nich modele, które pozwalają na wymianę górnej części układu chłodzenia i zastąpienie trzech śmigieł dwoma (iChill X3 Jekyll). Ma to pozytywnie przekładać się na kulturę pracy. Nie brakuje też kombinacji z wyświetlaczami OLED i efektownym podświetleniem.

Regulamin promocji, listę sklepów partnerskich oraz sekcję FAQ zamieszczono na witrynie Nvidii. Z kolei z pełną ofertą kart Inno3D GeForce RTX można zapoznać się na stronie internetowej producenta.

Szczegóły oferty:

• rozpoczęcie promocji: 30.07.2020

• zakończenie promocji: 27.08.2020 lub do wyczerpania zapasów

• możliwość aktywacji kodu: do 30.09.2020

• nazwa promocji: Kup kartę GeForce RTX i odbierz grę Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition

• GPU objęte promocją:

o karty graficzne GeForce RTX 2060 i wyższe, z serią Super włącznie

o w promocji biorą udział zarówno desktopowe jak i mobilne karty graficzne

• dostępność regionalna: promocja dostępna globalnie z wyłączeniem Chin i Korei Północnej