Cooler Master CK350 - budżetowy mechanik dla graczy

Producent obudów, podzespołów i akcesoriów komputerowych rozszerza swoją ofertę o nową klawiaturę mechaniczną. CK350 to rozwiązanie o klasycznym układzie klawiszy i minimalistycznym designie.

Minimalizm nie oznacza jednak pójścia na łatwiznę. Cooler Master chwali się, że CK350 wykonano z dbałością o każdy szczegół, a zastosowane materiały zostały starannie dobrane. Szczotkowane aluminium i dobrej jakości tworzywo mają gwarantować nie tylko stylowy wygląd, ale i trwałość, nawet podczas najbardziej wymagających rozgrywek. Gracze mogą też zdecydować się na ulubiony kolor przełączników: czerwone, niebieskie i brązowe switche Outemu. Dzięki nim klawiatura sprawdzi się nie tylko podczas grania, ale i codziennej pracy.

Cooler Master nie zapomniał również o podświetleniu RGB, które możemy kontrolować bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Wszystko za sprawą systemu On-the-fly, dzięki któremu można w łatwy sposób dostosować funkcjonalność klawiatury do własnych potrzeb.

Konfiguracja podświetlenia, nagrywanie makr odbywają się za pomocą skrótów klawiszowych.



Ograniczenie klawiszy do podstawowego zestawu pozwoliło zachować niewielki rozmiar klawiatury, co docenią z pewnością osoby, dla których miejsce na biurku jest na wagę złota. Mniejsza klawiatura to więcej miejsca na pozostałe akcesoria i nieskrępowane ruchy myszką podczas grania.

Klawiatura Cooler Master CK350 jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 250 zł.

Specyfikacja:

• Przełączniki: Outemu (Red, Blue, Brown)

• Materiał: szczotkowane aluminium, tworzywo sztuczne

• Kolor: gunmetal black

• Podświetlenie: RGB

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Czas odpowiedzi: 1 ms/1000 Hz

• Pamięć wewnętrzna: 64 KB

• Przewód: USB 1,8 m

• Waga: 1100 g

• Wymiary: 440 x 140 x 45 mm