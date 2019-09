Kamera AVerMedia Live Streamer 313 trafia do sprzedaży w Polsce

Nowa kamera AVerMedia to narzędzie nie tylko, jak mogłaby wskazywać nazwa, dla streamerów, ale dla wszystkich chcących nagrywać swoją pracę lub prowadzić wideokonferencje.



Myśląc o streamowaniu najczęściej w pierwszej kolejności na myśl przychodzą nam gry i prezentowanie ich w sieci. To oczywiście ważna część zastosowań nowej kamery AVerMedia, ale z pewnością nie jedyna. Zestaw sprawdzi się np. podczas nagrywania na nasz kanał YouTube, a dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom nada się również do nagrywania podcastów.

Niewielka kamera (PW313) korzysta z 2-megapikselowego sensora CMOS, co pozwala na nagrywanie wideo o rozdzielczości 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę. Uruchomienie urządzenia nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników, co nie znaczy, że nie może ono wykorzystać wyspecjalizowanego oprogramowania.

Tym, co wyróżnia nową kamerę AVerMedii spośród setek dostępnych na rynku to m.in. oprogramowanie. Live Streamer 313 współpracuje bowiem z RECentral 4. Program ten umożliwia nakładanie filtrów, efektów i elementów graficznych do nagrywanego lub streamowanego filmu.

AVerMedia Live Streamer 313 posiada także kilka godnych uwagi cech użytkowych. Podwójny mikrofon pozwala na skuteczniejsze odbieranie dźwięku i redukowanie niepożądanych szumów. Kamera posiada zaczep do montowania na monitorze, ale wyposażono ją także w gwint o standardowej średnicy, co pozwala na umieszczenie jej np. na statywie. Warto wspomnieć także o wbudowanej zasłonie, dla zachowania prywatności.

Kamera AverMedia Live Streamer 313 dostępna jest w cenie ok. 260 zł.

Specyfikacja:

• Sensor: CMOS, 2 MP

• Rozdzielczości: 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240

• Mikrofon: podwójny

• F/NO: 2 mm

• Obiektyw: stałoogniskowy

• UVC: tak

• Długość kabla: 1,5 m

• Wymiary: 90 x 53 x 47 mm

• Masa: 130 g