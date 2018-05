Chłodnica Thermaltake Pacific RL360 Plus RGB wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności chłodzenia. Gwarantuje to nadzwyczajny proces produkcji chłodnicyi jego konstrukcja. Do tego dochodzi użycie materiałów wysokiej jakości . Potężny radiator jest wyposażony w elegancką taśmę LED RGB, która jest kontrolowana przez załączony kontroler.

Chłodnica marki Thermaltake ma wymiary 402,5 x 129 x 64 mm (dł x szer x wys) i została wykonana ze stopu aluminium i cynku. Waży 1,180 kilograma i jest w czarym kolorze. Wykorzystano tutaj połączenia 2x G1 / 4 cala. Jest zgodna z wentylatorami 3x 120 mm. W komplecie znajdujemy: 1x chłodnica, 1x kontroler, 1x pasek LED RGB, 3x ¾ "blokada, 3x kabel, 20x śruby montażowe, 8x podkładki dystansowe, 2x paski montażowe i 1x narzędzie montażowe.

W skrócie o chłodnicy: