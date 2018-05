AVerMedia zaprezentowała Live Gamer Extreme 2 – dla wymagających streamerów

Treści video są teraz popularne jak nigdy przedtem. Dotyczy to także nagrań pochodzących z gier. Po udanych Live Gamer Extreme i Live Gamer Portable 2 Plus firma AVerMedia proponuje kolejny, jeszcze bardziej zaawansowany grabber video. Model Live Gamer Extreme 2 został stworzony z myślą o graczach, chcących podzielić się ze światem swoimi dokonaniami.

AVerMedia specjalizuje się w urządzeniach przechwytujących obraz video. A skoro tworzenie materiałów video stało się już jakiś czas temu popularne wśród graczy, to nietrudno zrozumieć dlaczego tajwańska firma konsekwentnie rozwija swoją linię produktów dla tej właśnie grupy odbiorców. Najnowszym dzieckiem AVerMedia jest Live Gamer Extreme 2.

Nagrywanie bez opóźnień w obrazie

Live Gamer Extreme 2 ma jedno zadanie: umożliwić zgrywanie obrazu video bez wpływu na wydajność w grze. Nawet najmniejsze opóźnienia mogą stanowić o porażce bądź wygranej. Dlatego, w Live Gamer Extreme 2 zadbano o jak najwydajniejsze przetwarzanie. Tym samym przechwytywanie obrazu nie wpływa na wyświetlanie go na monitorze. Można więc korzystać z grabbera przy użyciu tylko jednego ekranu.

Nowy sprzęt, nowe oprogramowanie

Do AVerMedia Live Gamer Extreme 2 producent dołączył kolejną wersję oprogramowania ReCentral. Jest to już czwarta odsłona softu do przechwytywania i szybkiego edytowania video. Dla tych, którzy chcą poddać materiał bardziej profesjonalnej obróbce AVerMedia dołącza znany program CyberLink Power Director 15.

Z własnym stylem

„Urządzenie takie jak AVerMedia Live Gamer Extreme 2 może z łatwością pojawić się w kadrze tworzonego materiału video. Dlaczego więc nie nadać mu indywidualnego charakteru?” – tak pewnie pomyślał ktoś, kto projektował obudowę nowego grabbera. Poza zapewnieniem miejsca na dwa gniazda HDMI i port USB 3.1 typu C zadbano też o nadającą oryginalnego wyglądu pokrywę, którą można zaprojektować samemu, korzystając z dołączonego oprogramowania Cover Creator.

AVerMedia Live Gamer Extreme 2 ma trafić do sprzedaży w Polsce jeszcze w maju. Jego cena, chociaż nie została podana jeszcze oficjalnie, powinna wynieść około 770 zł.