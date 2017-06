Blok wodny EK-FC dla MSI GTX 1080 Ti

Firma EK Water Blocks poinformowała, że wprowadzi do swojej oferty nowe modele bloków wodnych przeznaczonych dla karty MSI GTX 1080 Ti. Będą one pozwalały na odprowadzenie ciepła nie tylko z układów pamięci i GPU, ale także z sekcji zasilania.



Nowe chłodzenie ma być niesamowicie wydajne, a to za sprawą centralnego układu wlotu. Podstawka bloku została wykonana z miedzi, a jej górę przykryto niklem. W sprzedaży będzie też wersja z akrylową płytką. Produkt posiada standardowe złączki G1/4. Jakie temperatury będą osiągane z tym blokiem jeszcze nie zdradzono.



EK-FC 1080 Ti jest już dostępny w sklepach, a jego cena wynosi 170 dolarów. Pasuje on do kart graficznych: MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G 11GB GDDR5X, MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G OC 11GB GDDR5X, MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming 11G 11GB GDDR5X oraz MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G 11GB GDDR5X.