In Win 101 i 101C - nowe obudowy

Firma In Win zapowiedziała wprowadzenie na rynek dwóch modeli obudów komputerowych o nazwach 101 i 101X, które zapewnią kompaktowe rozmiary i spokojną stylistykę. Do wyboru będzie kolor biały oraz czarny.



In Win 101 ma wymiary 445 x 220 x 480 mm i waży 7,5 kilograma. Została ona wykonana ze stali SECC, tworzywa ABS i hartowanego szkła. Panele boczne można zdjąć bez użycia jakichkolwiek narzędzi. W środku mamy miejsce na płytę główną ATX, micro ATX lub mini ITX. Do tego zmieścimy chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm, kartę graficzną o długości 421 mm oraz dwa dyski twarde HDD i cztery SSD. Producent przygotował także miejsce na sześć 120 mm wentylatorów. Nie zabrakło filtru przeciwkurzowego. Obudowa pozwala na skorzystanie z dwóch portów USB 3.0, a model 101C ma także miejsce na port USB typu C.



Pierwszy model trafi do sklepów już w przyszłym tygodniu w cenie 74 euro, natomiast sprzedaż drugiej wersji ma mieć miejsce w sierpniu i jej cena wyniesie 89 euro.