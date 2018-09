AVerMedia Live Gamer HD 2 - wideo grabber dla graczy

Przechwytywanie nagrań z gier wideo jest bardzo popularne. Gry wrosły w kulturę masową i stały się jej istotną częścią. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób nagrywa swoje gamingowe dokonania i często udostępnia je światu za pośrednictwem takich platform jak Twitch czy YouTube. Do podobnych działań warto wyposażyć komputer w dobrej jakości wyspecjalizowaną kartę, choćby taką jak AVerMedia Live Gamer HD 2.



Zgrywanie treści wideo podczas grania w wymagające gry jest poza możliwościami większości komputerów, nawet tych naprawdę wydajnych, typowo gamingowych maszyn. Powód tego jest prosty: współczesne gry wymagają dużej mocy obliczeniowej i typowym procesorom, zajętym pracą nad grą, zwyczajnie brakuje wydajności by dodatkowo przetwarzać obraz z gry na plik wideo. I tu właśnie pojawia się miejsce dla wideo-grabberów czyli inaczej kart przechwytujących obraz.

Nowym produktem tajwańskiego producenta, który powinien zainteresować graczy korzystających z platform takich jak YouTube czy Twitch, jest Live Gamer HD 2 (GC570). To wideo-grabber do komputerów stacjonarnych, oferujący obniżone niemal do zera opóźnienia oraz nagrywanie w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Ma on jednak jeszcze kilka zalet, mniej widocznych na pierwszy rzut oka.

Przede wszystkim AVerMedia Live gamer HD 2 nie wymaga instalacji. Urządzenie jest natychmiast rozpoznawane przez system Windows 10. Jest to przydatne jeśli musimy szybko przygotować komputer do streamowania. Poza tym urządzenie posiada nietuzinkowy design z własnym podświetleniem, tym samym może się łatwiej dopasować do wyglądu komputera dla gracza. Nie sposób też pominąć oprogramowania RECentral 3 dołączonego do karty. Program ten, ułatwia streamowanie, oferując wiele przyjaznych opcji takich jak tryb PiP czy przycinanie materiału na żywo.

Sugerowana cena detaliczna grabbera AVerMedia GC570 Live Gamer HD 2 wynosi 999 zł.

Dane techniczne:

• interfejs: PCIe X1 (gen 2)

• wyjście : HDMI 2.0 + 2 x 3,5 mm mini-jack

• obsługiwane rozdzielczości przechwytywania: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i

• oprogramowanie: RECentral 3,

• wymagania dla nagrywania 1080p: procesor Intel Core i5 generacji trzeciej lub szybszy, 4 GB RAM, GTX 650 lub szybszy