AVerMedia GC551 Live Gamer Extreme 2 - zewnętrzna karta wideo dla graczy

Dla miłośników gier chcących pokazać światu swoje dokonania w grach nadal ważne pozostaje jedno: jak najmniejsze opóźnienia, pozwalające na skuteczną grę. By uniknąć tzw. lagów wynikających z rejestrowania materiału wideo z naszej rozgrywki, AVerMedia proponuje kartę wideo GC551 Live Gamer Extreme 2.

AVerMedia jest producentem znanym głównie z wideo grabberów. Obecnie, w dobie popularności serwisów streamingowych i YouTube tajwańska firma raczej nie powinna narzekać na brak zainteresowania jej produktami. Dobre urządzenie tego typu pozwala bowiem na znacznie więcej. Dla posiadaczy komputerów, laptopów, ale i konsol, AVerMedia ma model GC551 Live Gamer Extreme 2.

GC551 Live Gamer Extreme 2 podłączamy za pomocą USB 3.1 typu C do komputera lub HDMI do konsoli i ekranu. W ten sposób grabber znajduje się pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Wiele urządzeń o tej konstrukcji wywołuje delikatne opóźnienie obrazu, który obserwujemy na monitorze. Dla graczy, szczególnie w bardziej dynamicznych tytułach FPS czy MOBA jest to niedopuszczalne, gdyż wpływa na skuteczność w grze. AVerMedia GC551 Live Gamer Extreme 2 cechuje się bliskim zeru opóźnieniem, co sprawia, że jego nawiązująca do gier nazwa nie jest przypadkowa - rejestrując rozgrywkę z jego pomocą nie narażamy się na lagi.

AVerMedia GC551 Live Gamer Extreme 2 jest w stanie rejestrować obraz FullHD przy szybkości 60 klatek/sekundę. Obsługiwane rozdzielczości pass-throuh sięgają natomiast 4K. Producent wzbogacił ten model odpowiednim oprogramowaniem. Do streamowania oraz zgrywania wideo do GC551 Live Gamer Extreme 2 otrzymujemy program RECentral, autorstwa AVerMedia. Dla osób zajmujących się montażem wideo producent przewidział Cyberlink PowerDirector 15.

AverMedia GC551 Live Gamer Extreme 2 jest dostępny w sprzedaży w cenie około 680 zł.

Zobacz wideo jak prezentuje się nowy grabber AVerMedii.

Dane techniczne:

- interfejs: USB 3.1 gen 1 typu C

- wyjście i wejście (dla pass-through) : HDMI 2.0

- obsługiwane rozdzielczości dla pass-through: 2160p, 1440p, 1080p, 720p, 576p, 480p

- maksymalna rozdzielczość przechwytywania: 1080p 60 fps

- oprogramowanie: RECentral 4, PowerDirector 15