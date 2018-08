Inno3D wchodzi na rynek pamięci RAM

Pochodzący z Hong Kongu producent znany z kart graficznych rozszerza swoją ofertę o zupełnie nowe produkty: moduły pamięci RAM. I trzeba przyznać, że robi to niezwykle efektownie.

W ofercie Inno3D znajdą się moduły z serii iChill o zróżnicowanych parametrach. Dostępne pojemności pojedynczych modułów zaczną się na 4 GB, a zakończą na 16 GB. Nowe pamięci znajdą się wśród najszybszych kości na rynku. Najwyżej taktowane z nich będą cechowały się częstotliwością 4000 MHz. Producent zapewnia, że będą to świetnie chłodzone moduły. W to, biorąc pod uwagę doświadczenie Inno3D w dziedzinie tworzenia układów chłodzących dla kart graficznych, można śmiało uwierzyć. Jednak pamięci iChill mają jeszcze jedną interesującą cechę.

"Nasze pamięci zapewniają potężną wydajność, tak jak nasze karty graficzne, a ich celem jest zadziwić świat graczy możliwościami i łatwo adaptującym się designem."

-Ken Wong

Jest nią podświetlenie LED RGB, dostępne w modelach iChill RGB. Iluminacja podzespołów stała się w ciągu ostatnich kilku lat jedną z bardziej pożądanych cech, ale dotąd raczej omijała pamięci RAM. Chłodzenie CPU, karty graficzne, płyty główne - znalezienie tych podzespołów z wielobarwnym podświetleniem nie stanowi problemu. Moduły RAM dopiero ostatnio zaczęły mienić się kolorami. Nowe pamięci Inno3D iChill RGB mogą pochwalić się takim udogodnieniem od samego początku wejścia na rynek.

“Weszliśmy w nową erę dostarczania większej wydajności systemowej dla graczy i użytkowników oczekujących wysokiej wydajności”, powiedział Ken Wong, główny product manager Inno3D. “Nasze pamięci zapewniają potężną wydajność, tak jak nasze karty graficzne, a ich celem jest zadziwić świat graczy możliwościami i łatwo adaptującym się designem” dodaje.

Poza pamięciami z serii iChill RGB pojawią się także moduły iChill (pozbawione podświetlenia LED RGB) oraz Performance, zapewniające przyzwoitą wydajność przy wyraźnie niższych cenach. Na tę chwilę podświetlane moduły będą dostępne jedynie w zestawach dwukanałowych.