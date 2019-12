Asustor zaprezentował nowy serwer NAS klasy enterprise

Asustor Lockerstor 8 AS6508T to dysk NAS adresowany do wymagających klientów biznesowych. Producent obiecuje, że projektując go miał na uwadze cechy kluczowe w środowiskach korporacyjnych - wydajność, skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo informacji.

Asustor Lockerstor 8 AS6508T to pierwszy dysk NAS pozwalający na transfer danych z prędkością do 20 Gbps. Jest to możliwe dzięki funkcji agregacji łączy (link aggregation), która wykorzystuje pełnię możliwości zintegrowanych kart Ethernet firmy Intel (10 Gbps). Oprócz dwóch interfejsów sieciowych 10 GbE na pokładzie znalazły się także dwa kolejne firmy Realtek o przepustowości 2,5 Gbps każdy, które również można zestawić w parę i podwoić tym samym przepustowość.

Odpowiednią moc obliczeniową zapewnia energooszczędny, 4-rdzeniowy procesor Intel Atom C3538 zestawiony z 8 GB RAM typu DDR4. Pamięć pracuje w trybie dwukanałowym (dual channel) i w razie potrzeby można ją rozbudować do 32 GB. Najbardziej wymagający użytkownicy mogą zainwestować w dodatkową pamięć podręczną. Asustor Lockerstor 8 AS6508T pozwala na instalację dwóch nośników SSD NVMe w przewidzianych do tego celu slotach M.2, które będą pracować jako cache SSD.

Szeroka kompatybilność i duże możliwości

Tytułowy NAS ma osiem zatok na nośniki 3,5”, w których można osadzić dyski o pojemnościach do 16 TB. Mogą one pracować w ramach macierzy RAID (0/1/5/6/10), jako pojedyncze dyski lub JBOD. Zgromadzone dane mogą być szyfrowane z wykorzystaniem algorytmu AES (256-bit). W razie potrzeby nośniki da się wymieniać w locie, bez wyłączania urządzenia (hot swapping). Konstrukcja została wyposażona w inteligentny system zarządzania wentylatorami, który ma zapewniać optymalne chłodzenie.

Asustor Lockerstor 8 AS6508T jest kompatybilny z systemami do wirtualizacji serwerów jak: VMware, Citrix i Hyper-V. Integrację z istniejącą infrastrukturą ułatwia obsługa iSCSI/IP-SAN oraz NFS. Preinstalowane oprogramowanie w standardzie wspiera ochronę dostępu poprzez dwuskładnikową weryfikację (2FA) oraz ograniczenie liczby prób logowań. Dodatkowo w sklepie AppCentral jest blisko 300 aplikacji, które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność dysku NAS z systemem ADM 3.4.

Dysk NAS Asustor Lockerstor 8 AS6508T ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Firmy zainteresowane jego zakupem powinny zarezerwować na ten cel ok 4500 zł.