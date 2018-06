Asustor wprowadza dwustopniową weryfikację konta ADM

Posiadanie wyłącznie jednego hasła nie zapewnia już wystarczającej ochrony. Warto być przygotowanym na każdą okoliczność, dlatego Asustor dla swoich urządzeń NAS przygotował dwustopniową weryfikację użytkownika.

Czym jest dwustopniowa weryfikacja? W uproszczeniu, kiedy logujesz się do swojego konta ADM prócz głównego hasła musisz podać jeszcze dodatkowe informacje. Będzie to kod potwierdzający tożsamość użytkownika wysłany na Twój telefon. Co ważniejsze, kod ten utrzymuje ważność wyłącznie przez pół minuty, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa względem tradycyjnej formy logowania.

Aplikacja służąca do sprawdzania autentyczności logowania dostępna jest na Windows phone, Android, iOS oraz urządzenia Blackberry. Ponadto urządzenia Asustor pozwalają sprzętowo zaszyfrować zgromadzone informacje kluczem AES-256. Bezpieczeństwo zgromadzonych danych, głównie o charakterze biznesowym, nabiera szczególnej wagi wobec wprowadzonej ustawy RODO, obowiązującej od 25 maja 2018 roku.