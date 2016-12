Asustor proponuje rozwiązanie dla dużych firm

Duża firma to także wielkie potrzeby. Tym mogą sprostać jedynie urządzenia stricte przeznaczone do radzenia sobie ze sporymi obciążeniami. Takim właśnie sprzętem ma być dysk sieciowy NAS AS6212 od Asustora.

NAS w firmie pełni przeważnie funkcję serwera dla wszystkich plików, stąd istotna jest jego pojemność. W modelu AS6212 istnieje możliwość montażu do 12 dysków o pojemności do 10 TB każdy, co daje tym samym 120 TB. Podobnie, jak w przypadku innych produktów Asustora, tak i tu przy pomocy funkcji MyArchive użytkownicy mogą przekształcać dyski w archiwa danych, dające się podłączyć bezpośrednio do innych komputerów.

Skąd taka szybkość?

Do obsługi dużej ilość plików potrzebna jest odpowiednia prędkość, z jaką przesyłane są informacje. Tę w przypadku AS6212 mają zapewnić cztery porty Gigabit LAN, dzięki którym urządzenie ma osiągać stabilne wyniki na poziomie do 398 MB/s dla odczytu i 355 MB/s dla zapisu.

Zrób kopię, tak na wszelki wypadek

Zastosowane w NAS-ie podzespoły mają wpływ także na szybkość i integralność danych w czasie wykonywania backupu. Porty LAN dają się tak skonfigurować, aby część była przeznaczona tylko do kopii zapasowych, a pozostałe do normalnej pracy. Porty można także zagregować np. w jedno łącze lub w łącza redundantne. NAS dodatkowo współpracuje z różnymi środowiskami do przechowywania plików.

Każdy może skorzystać

NAS powinien być także przystosowany do tego, by korzystało z niego wiele osób. Omawiany model może obsłużyć jednocześnie 4096 użytkowników, tworzących do 512 grup i mogących skorzystać z takiej samej liczby folderów.

Jak przerobić NAS-a na komputer

W środowisku biznesowym cenione są urządzenia wielofunkcyjne. Dzięki portom USB 3.0 do produktu Asustora można podłączyć inne sprzęty biurowe, np. drukarki USB. AS6212 oferuje także możliwość utworzenia wirtualnej maszyny, pozwalającej na instalację innych systemów operacyjnych.

Poczuj się bezpieczniej

Posiadanie dysku sieciowego to także okazja do poprawienia bezpieczeństwa w biurze. NAS może bowiem stać się centrum umożliwiającym obserwowanie obrazu z czterech różnych kamer (domyślnie można dokupić licencję do 21 dodatkowych kanałów obserwacyjnych). W ten sposób szef zawsze ma wgląd na żywo, co się dzieje w monitorowanych obiektach, a w razie potrzeby wrócić do zapisanego z kamer materiału wideo.

Za pan brat z każdym komputerem

Jeśli firma korzysta jednocześnie z komputerów z zainstalowanym Windowsem, Mac OS X lub Unixem, użytkownicy nie muszą w takiej sytuacji martwić się o kompatybilność systemów z NAS-em Asustora. AS6212 wspiera wszystkie wymienione wyżej OS-y.

Dysk sieciowy AS6212 kosztuje około 8600 zł. Produkt objęty jest trzyletnia gwarancją. Dystrybutorem rozwiązań Asustor w Polsce jest firma Impakt.

Cechy produktu:

- Procesor: Intel® Celeron™ 1,6 GHz Quad Core

- Pamięć RAM: 4 GB SO-DIMM DDR3L

- Ilość dysków (produkt dostarczany jest bez dysków twardych): 12 x SATA3 6Gb/s; 3.5”/2.5” HDD/SSD

- Maksymalna pojemność: 120 TB

- Interfejs sieciowy: 4 x Gigabit Ethernet

- Złącza dodatkowe: 4 x USB 3.0

- Wyjście wideo: HDMI 1.4b

- Wentylator systemowy: 2 x 60 mm

- Zasilacz: 2 x 350W

- Moc wejściowa: od 100V do 240V AC

- System operacyjny: ADM

- Maksymalna ilość obsługiwanych kamer IP (Surveillance Center): 25 (4 bezpłatne licencje)

- Max. ilość użytkowników: 4096

- Max. ilość grup: 512

- Max. ilość połączeń: 512

- Max. ilość folderów: 512

- SMB zapis/odczyt: do 355/398 MB/sek.

- Szyfrowanie: AES-NI