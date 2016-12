Tracer GAMEZONE Hydra 7.1 – mitologiczny stwór czeka na rozkazy

Tracer GAMEZONE, czołowy polski producent peryferii komputerowych, przedstawia zaawansowany technicznie zestaw słuchawkowy Hydra 7.1. Został on stworzony dla graczy, oczekujących rewelacyjnego, przestrzennego dźwięku w grach typu FPS, TPP lub RPG. Sprzęt wyposażono w technologię 7.1, dzięki czemu użytkownik zawsze będzie się czuł, jakby znalazł się w samym środku akcji.

Technologia dźwięku przestrzennego

System dźwięku w technologii Virtual Surround zapewnia niesamowitą jakość brzmienia i zwiększa realizm gry poprzez dokładniejsze lokalizowanie kierunku, z którego dochodzą odgłosy. Dedykowane oprogramowanie umożliwia dostosowanie ustawień słuchawek do indywidualnych preferencji – zarówno w kwestii natężenia basów, jak i kontroli czułości dźwięku w każdej z 7 wirtualnych stref imitujących rozłożenie głośników.

Tracer GAMEZONE Hydra 7.1 to unikalne wzornictwo, podświetlane elementy, opuszczany mikrofon oraz wygodny pałąk z pianką amortyzującą. Wykonany z najwyższej jakości podzespołów, czarno-niebieski zestaw przypadnie do gustu najbardziej wymagającym graczom. Produkt wyposażono w solidnie opleciony, dwumetrowy kabel, zapewniający znaczną żywotność tego delikatnego elementu każdych słuchawek oraz bezproblemowe działanie na wiele lat.

Przetworniki o średnicy 50 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz oraz impedancja na poziomie 32 ohmów gwarantują wierne odwzorowanie pełnego zakres tonów. Tracer GAMEZONE Hydra 7.1 oferuje bardzo dobry dźwięk w nadzwyczaj przystępnej cenie, dzięki czemu nie zrujnuje portfela użytkownika.

Podświetlenie LED i oprogramowanie

Podświetlenie LED użyte do wyróżnienia wybranych elementów (np. przyciski, sterowanie), to niezawodny sposób na nadanie ciekawej stylistyki. Docenią to przede wszystkim indywidualiści, którzy lubią wyróżniać się z tłumu – szczególnie, jeśli zabierają ze sobą sprzęt na turnieje i wyjazdy.

Oprogramowanie dołączone do produktu rozszerza jego podstawową funkcjonalność, umożliwiając dowolną zmianę opcji ustawień i sposobu działania produktu Tracer GAMEZONE. Dedykowany sterownik pozwala uzyskać najlepsze efekty dźwiękowe strzałów, wybuchów, przeładowywania broni, amunicji, kroków i innych czynności wykonywanych zarówno przez gracza, jak i rywala. Wbudowany mikrofon ułatwia komunikację z partnerami, zaś umieszczony na kablu wygodny pilot umożliwia prostą regulację podstawowych parametrów dźwięku.

Dostępność i gwarancja

Słuchawki Tracer GAMEZONE Hydra 7.1 są dostępne w najpopularniejszych sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 119 PLN. Więcej informacji technicznych, zdjęć zestawu oraz pełna lista produktów oferowanych przez polskiego producenta znajduje się na oficjalnej stronie internetowej marki.