Asus VivoBook Flip 12

Firma Asus poszerzyła swoją ofertę o nowy model laptopa konwertowalnego o nazwie VivoBook Flip 12. Sprzęt ten ma zapewnić nam bardzo kompaktowe gabaryty i niską wagę. Będziemy mogli go kupić w kilku wersjach z procesorami Intel Apollo Lake. Do tego będzie on współpracował z rysikiem Asus Pen.



VivoBook Flip 12 oferuje ekran o wielkości 11,6 cala i rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Pod maską mamy czterordzeniowy procesor Intel Pentium N4200 lub dwurdzeniowy Celeron N3350. Do tego 2 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM i miejsce na pliki w postaci eMMC o pojemności 32, 64 lub 128 GB. Oczywiście nie zabrakło tutaj czytnika kart pamięci, Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.1. Do tego mamy na froncie kamerkę internetową i czytnik linii papilarnych. Do dyspozycji mamy także pokaźny zestaw złączy i portów: port USB 3.1 Typu-C, dwa USB 3.0 Typu-A, wyjście HDMI oraz dzielone gniazdo słuchawkowe.



Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home, Windows 10 Pro lub Endless OS. Komputer jest zasilany za pomocą akumulatora 38 Wh. Wymiary sprzętu wynoszą 293,4 x 198 x 17,1 mm, a jego waga to 1,1 kilograma. Cena nadal nie jest określona.