Wielozadaniowość na wyższym poziomie z uchwytem na dwa monitory iiyama DS1002C-B1

Korzyści płynące z użytkowania dwóch monitorów są nie do przecenienia dla tych, którzy cenią sobie wygodę oraz stawiają na efektywność i elastyczność w pracy. Dzięki wykorzystaniu zewnętrznego ramienia montażowego na dwa ekrany, którego dobrym przykładem jest iiyama DS1002C-B1, oprócz poprawy wielozadaniowości zyskujemy także lepsze zagospodarowanie przestrzeni roboczej.

Praca z dwoma monitorami zamocowanymi na specjalnym uchwycie daje możliwości ograniczone jedynie naszą wyobraźnią. Pozwala oszczędzić miejsce na blacie biurka, poprzez usunięcie dużych podstaw monitorów oraz dowolnie wyregulować położenie oraz kąt pochylenia obu ekranów, co przyczynia się do lepszej organizacji pracy oraz zwiększa jej komfort. Dzięki takim akcesoriom, jak ramię montażowe iiyama DS1002C-B1, możemy wygodnie używać dwóch aplikacji na raz w trybie pełnoekranowym, czy obrócić jeden z monitorów do pozycji portretowej - idealnej do czytania dłuższych dokumentów, raportów czy artykułów branżowych, a drugi zostawić w ustawieniu horyzontalnym, bardzo wygodnym w pracy z wykresami.

Szeroki zakres regulacji wysokości ekranów od 200 do 340 mm, obrót o 90 stopni i łatwa zmiana kąta pochylenia wykorzystywanych monitorów pozwalają na dostosowanie ich położenia do własnych preferencji. Zewnętrzny uchwyt umożliwia także rozdzielenie ekranów, co przydaje się w miejscach, gdzie przestrzeń biurowa to popularny open space - zamocowanie dwóch monitorów na jednym ramieniu montażowym przy połączonych biurkach pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na blacie, które można wykorzystać w bardziej efektywny sposób.

Funkcjonalność dwóch monitorów jest olbrzymia i przekłada się na szybkość oraz wygodę pracy, a fakt, iż taka konfiguracja znajduje również zastosowanie w domowych zaciszach, podczas grania czy oglądania filmów, tylko potwierdza jej zalety. Zamocowanie dwóch ekranów na wycenianym na 459 złotych uchwycie iiyama DS1002C-B1 dodatkowo ułatwia zarządzanie ich położeniem, optymalizuje przestrzeń roboczą i zwiększa elastyczność całej konfiguracji.