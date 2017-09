Armac: polski producent wprowadza do oferty UPS-y

Armac specjalizuje się w urządzeniach ochrony przeciwprzepięciowej. Oferta firmy obejmowała do tej pory głównie listwy zasilające. Teraz producent dodatkowo poszerzył listę produktów o zasilacze awaryjne UPS.

Polski producent działa na rynku od 2000 r., choć ostatnio postanowił dokonać odświeżenia wizerunku marki. Zmianie uległo logo, strona internetowa, a także opakowania produktowe: urządzenia Armac sprzedawane są w kartonowych, lakierowanych opakowaniach.

Dla domu i biura

W ofercie Armaca użytkownik znajdzie modele przeznaczone zarówno do biura, jak i domu. W zależności od wersji – oferują one moc od 650 do 1500VA. Wszystkie zasilacze są typu Line-Interactive i monitorują napięcie zasilające, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, synchronizując w ten sposób parametry falownika z siecią energetyczną.

Kompleksowa ochrona

UPS-y Armac posiadają specjalny, wbudowany procesor, kontrolujący parametry urządzenia i jego poprawną pracę. Zasilacze awaryjne błyskawicznie korygują niskie lub wysokie napięcia, skoki, przerwy w zasilaniu, przepięcia czy przeciążenia. Dodatkowo chronią baterię przed całkowitym wyładowaniem. Wielu użytkowników ucieszy możliwość wyciszenia wszelkich dźwięków oprócz alarmu, który sygnalizuje problem podczas pracy na baterii.

Zaawansowane oprogramowanie

W urządzeniach Armac zastosowano oprogramowaniu PowerManager, umożliwiające monitorowanie pracy zasilacza w czasie rzeczywistym. Soft wysyła też powiadomienia na wskazany e-mail, automatycznie zapisując stan sprzętu i zamykając programy w sytuacji, gdy koniecznie jest odcięcie zasilania.

Ochrona sprzętów elektronicznych

Producent zapewnia, że przy tworzeniu urządzeń stawia na połączenie wysokiej jakości wykonania i innowacyjności z atrakcyjną ceną. W ten sposób przy stosunkowo niewielkiej cenie użytkownik zyskuje ochronę sprzętów elektronicznych: komputerowych, audio/video, modemów, faxów, telefonów, drukarek atramentowych, centrali telefonicznych, systemów pomiarowych i innych.

Ceny zasilaczy awaryjnych Armac zaczynają się już od 150 zł.