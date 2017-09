iiyama B2875UHSU-B1 – monitor 4K dla wymagających profesjonalistów

Monitory do pracy to dość szeroka kategoria urządzeń, w ramach której znaleźć można ekrany uniwersalne oraz specjalistyczne, przeznaczone do realizacji konkretnych, bardziej profesjonalnych zadań. Takim właśnie sprzętem jest, pracujący w rozdzielczości 4K i pozwalający na wyświetlanie obrazu z różnych źródeł, monitor iiyama B2875UHSU-B1.

Powierzchnia robocza do zadań specjalnych

Nowa propozycja od iiyama to 28-calowy panel wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K, dzięki czemu na ekranie mieści się 4-krotnie więcej treści niż w przypadku urządzeń o matrycach Full HD. Dodatkowo B2875UHSU-B1 wspiera technologię PIP (Picture in Picture) i pozwala jednocześnie wyświetlać obraz z dwóch, różnych źródeł sygnału. Duży obszar roboczy w połączeniu z wysoką rozdzielczością ułatwia pracę z wieloma aplikacjami i pozwala nimi wygodnie zarządzać. To kombinacja stworzona z myślą o architektach, grafikach DTP czy projektantach CAD.

Profesjonaliści docenią też matowe wykończenie matrycy, kontrast na poziomie 1000:1, wysoką jasność równą 300 cd/m2 i superszybki czas reakcji wynoszący 1 ms. Nowoczesne technologie zadbają o zdrowie i komfort ich oczu. Funkcja redukcji niebieskiego, najbardziej męczącego światła ogranicza jego emisję, a o wyraźny obraz w każdych warunkach oświetleniowych dba funkcja ACR automatycznie dostosowującą kontrast i jasność ekranu do zewnętrznych warunków oświetleniowych.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie

Monitor wyposażono w stopę pozwalającą na dostosowanie wysokości ekranu do osobistych preferencji, a tym samym umożliwiające zachowanie wygodnej, ergonomicznej postawy ciała. Koniec z bólem kręgosłupa! Cieszy również duża ilość portów, od analogowego VGA, po cyfrowe: DVI, HDMI i DisplayPort oraz wbudowane głośniki i wyjście słuchawkowe mini Jack 3,5 mm. Monitor ma też trzy gniazda USB, dwa w standardzie 2.0 i pojedyncze 3.0.

Podsumowując, iiyama B2875UHSU-B1 to sprzęt dedykowany specjalistom, którzy dokładnie wiedzą czego chcą i szukają uszytego na miarę monitora, którego specyfikacja pozwoli na komfortową prace przez kilka dobrych kolejnych lat. Sugerowana cena tego modelu to 1 799 złotych.