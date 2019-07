Archer MR600 – pierwszy stacjonarny router 4G+ od TP-Link

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom użytkowników Internetu mobilnego, TP-Link rozszerza swoje portfolio urządzeń LTE i wprowadza na rynek stacjonarny router 4G+, Archer MR600.

Już ponad 30 milionów Polaków korzysta z Internetu*, choć nie wszyscy mają możliwość podłączyć się do infrastruktury kablowej. Jednak jej brak dziś już nie jest przeszkodą w korzystaniu z sieci. LTE jest niewątpliwie doskonałą propozycją dla osób, które mieszkają w okolicy, gdzie Internet stacjonarny nie jest dostępny, albo dla tych, którzy mają potrzebę od czasu do czasu zabrać „swój” Internet na urlop, np. na działkę. W takich miejscach dostęp do Internetu umożliwi router Archer MR600.

MR600 to najnowszy, dwupasmowy, bezprzewodowy router od TP-Link. Obsługuje LTE Cat6 z technologią Carrier Aggregation i zapewnia prędkość transferu sięgającą do 300Mb/s. Nieskomplikowana konfiguracja i łatwość użytkowania sprawią, że model ten zadowoli każdego użytkownika, dla którego ważny jest mocny i stabilny zasięg sieci bezprzewodowej.

Archer MR600 może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na antenę zewnętrzną.. R rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167MB/s w dwóch pasmach transmisji. Archer MR600 posiada również cztery gigabitowe porty Ethernet, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych, które wymagają dużej przepustowości.

Router obsługuje technologię OneMesh™, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy elastyczną sieć Mesh. Technologia OneMesh™, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia ciągłą transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia znajdujące się w sieci WiFi są automatycznie łączone z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne. Archer MR600 bez problemu zapewni połączenie 3G/4G nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym (smartfonom, laptopom, itp.) jednocześnie.

Konfiguracja routera Archer MR600 jest bardzo prosta i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom. Wygodnym rozwiązaniem jest dostępna opcja zarządzania ustawieniami sieci za pomocą aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na smartfony i tablety.