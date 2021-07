AOC GAMING G3: nowa seria monitorów z 165 Hz i zakrzywieniem 1000R

Firma AOC, czołowy producent monitorów gamingowych i akcesoriów, zamieszcza całą swoją gamę produktów dla graczy pod markę AGON by AOC. Dotyczy to monitorów, słuchawek, klawiatur, myszek i podkładek. Pierwsze wyświetlacze pod nową nazwą wchodzą w skład debiutującej serii AOC GAMING G3. Jest to pięć modeli o odświeżaniu 165 Hz, mocnej krzywiźnie panelu 1000R i przekątnych ekranu od 27 do 34 cali.

Mocne zakrzywienie i odświeżanie 165 Hz

Najnowsza seria AOC GAMING G3 czerpie z popularnej serii G2, jednak jej nie zastępuje. Obie serie monitorów będą równolegle dostępne w sprzedaży.

Nowe monitory dla graczy od AOC oparto na matrycach typu VA. Przy aktywnej funkcji Motion Blur Reduction ich czas reakcji wynosi 1 ms MPRT. Charakteryzuje je wysoki kontrast obrazu oraz żywe kolory. Ponadto dla głębszej immersji zwiększono w nich zakrzywienie do poziomu 1000R (1500R w serii G2). Daje to efekt porównywalny z goglami wirtualnej rzeczywistości, jednak bez całkowitego odcięcia się od świata zewnętrznego.

Wyświetlacze z serii G3 wspierają technologię Adaptive Sync, która polepsza wrażenia wizualne podczas grania poprzez minimalizację efektu rozrywania obrazu. Została też w nich zaimplementowana technologia redukująca migotanie FlickerFree oraz obniżająca emisję niebieskiego światła LowBlue. Z kolei oprogramowanie AOC G-Menu, które umożliwia zmianę ustawień monitora z poziomu systemu operacyjnego komputera, zostało przeprojektowane.

Największym z pięciu nowych modeli AOC jest CU34G3S o przekątnej 34 cali, w ultrapanoramicznym formacie 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px. Pozostałe wyświetlacze są konstrukcjami 16:9 o przekątnych 31,5 cala: CQ32G3SU i C32G3AE oraz 27 cali: CQ27G3SU i C27G3U. Monitory różnią się między sobą rozdzielczością. W przypadku CQ32G3SU oraz CQ27G3SU jest to 2560 x 1440 px. Z kolei C32G3AE oraz C27G3U wyświetlają obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px.

Modele CU34G3S, CQ32G3SU, CQ27G3SU oraz C27G3U wyposażono w regulację wysokości położenia oraz kąta pochylenia ekranu, a także możliwość jego obrotu w poziomie (swivel).

Nowe otwarcie AOC

– Dokonując rebrandingu naszej oferty pod nazwą AGON by AOC staraliśmy się sprawić, by była bardziej spójna i przejrzysta. Zależy nam, by zaspokajała potrzeby wszystkich graczy – od okazjonalnych po najbardziej zaangażowanych i e-sportowców. Realizujemy wizję, w której gracze wspólnie osiągają swoje wyżyny umiejętności, w czym pomagają im nasze produkty – mówi Stefan Sommer, dyrektor ds. marketingu i zarządzania biznesem AOC i MMD w Europie.

– Monitory z linii G2 szybko stały się naszymi najpopularniejszymi produktami. Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za okazane zaufanie. Możliwość zaprezentowania nowej linii G3 jest dla nas ekscytująca. Wierzymy, że będzie ona wartościowym uzupełnieniem oferty AOC AGON. Gra na ekranie z zakrzywieniem na poziomie 1000R pozwala docenić wrażenie mocnej immersji – deklaruje César Reyes Acosta, manager produktów gamingowych / akcesoriów IT oraz team leader monitorów dotykowych AOC w Europie.

Cena i dostępność:

Sugerowane ceny detaliczne i dostępność nowych monitorów AOC:

• CU34G3S – 3 049 PLN – lipiec

• CQ32G3SU – 2 009 PLN – lipiec

• C32G3AE – 1 569 PLN – lipiec

• CQ27G3SU – 1 789 PLN – wrzesień

• C27G3U – 1 479 PLN – wrzesień