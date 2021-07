AGON by AOC – nowe rozdanie dla graczy

Firma AOC, czołowy producent monitorów gamingowych i akcesoriów, prezentuje swoją markę parasolową AGON by AOC. Obejmuje ona wszystkie wyświetlacze i akcesoria dla graczy. Zarówno te, które już są dostępne w sprzedaży pod marką AOC, jak i przyszłe. Oferta AGON by AOC jest kierowana do wszystkich graczy − od okazjonalnych po najbardziej zaangażowanych i e-sportowców.

– Sektor produktów gamingowych oraz e-sportowych to jeden z najszybciej wzrastających rynków technologicznych i z pewnością najbardziej ekscytujący. Jesteśmy dumni, mogąc zaprezentować społeczności graczy nową wizję marki. AGON by AOC będzie prężnym graczem w kategorii ekosystemów gamingowych. Staramy się polepszyć wrażenia z rozgrywek graczom z całego świata – mówi Stefan Sommer, dyrektor ds. marketingu i zarządzania biznesem AOC i MMD w Europie.

Początek przygody

AGON by AOC przybliża graczom wciągające doświadczenia, bez względu na ich umiejętności oraz gatunek gier, jaki lubią. Celem marki jest służenie graczom na całym świecie w tworzeniu jak najlepszego ekosystemu gamingowego. Od monitorów do myszek dla każdego gatunku gier: tytułów MMO, wyścigowych, symulacji i FPS-ów. Dla ciekawskich odkrywców, doświadczonych bohaterów i prawdziwych legend gamingu oraz e-sportu.

Poza samymi produktami, elementem narracji AGON by AOC jest opowieść o dystopijnej rzeczywistości, w której istnieje liga wojowników AGON. Tylko dzięki współpracy mogą pokonać swoich przeciwników, podobnie jak w wielu grach online i zespołowych. Wraz z nowym otwarciem marki zostaną przedstawione specjalnie stworzone sylwetki postaci z uniwersum AGON.