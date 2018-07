Amerykańskie Słuchawki 64Audio typu IEM już w Polsce

Marka 64Audio mimo, że mniej znana w Europie, to za Oceanem radzi sobie bardzo dobrze. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich uznanych producentów czy muzyków, którzy nie wyobrażają sobie pracy w studio czy podczas tourne bez słuchawek 64Audio. Postaci takie jak: Beyonce, Bon Jovi, Joe Walsh, Kayne West, Seal, Charlie Thorton, Earth Wind & Fire, Chaka Khan czy One Republic mówią same za siebie.

Oferta producenta to słuchawki typu Custom Series czyli takie, które przystosowywane są swoim kształtem do kanału usznego użytkownika dzięki czemu dźwięk dociera bez zniekształceń bezpośrednio do mechanizmu młoteczkowego ucha. Tutaj wymagana jest wizyta u specjalisty Audiologa, który taki odlew ucha może przygotować. Drugą zaś grupę stanowią słuchawki typu Universal Fit – czyli o kształcie uniwersalnym, które mają standardowe kanały douszne i mogą być używane przez każdego.

Obydwie grupy produktów dzielą się dodatkowo na 3 segmenty w zależności od ich zastosowania czy przeznaczenia. I tutaj rozróżniamy słuchawki Na Scenę, Do Studia oraz Audiofilskie. Do Polski trafiają słuchawki uniwersalne i są to w sumie 4 modele, ale dla zainteresowanych klientów będzie możliwość zamówienia również słuchawek indywidulanie dostosowanych do ich kształtu kanału usznego.

Marka 64Audio to również autorskie i innowacyjne technologie, które sprawiły, że produkty tego producenta oferują tak rewelacyjne brzmienie. Należy tu wymienić przede wszystkim przełomową technologię Tia: https://64audio.pl/technologia-tia/ oraz technologię Apex: https://64audio.pl/technologia-apex/ , których zastosowanie znajdziemy w każdym z modeli producenta oferowanych obecnie na rynku.