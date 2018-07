GTX 1080 Ti z fabrycznym chłodzeniem hybrydowym

GeForce GTX 1080Ti jest, póki co, najwydajniejszym spośród konsumenckich procesorów graficznych NVIDII (chyba, że zaliczymy do nich także Titan V). Do chłodzenia tak rozbudowanego GPU potrzeba naprawdę wydajnego systemu odprowadzania ciepła. W modelu iChill GeForce GTX 1080 Ti Black firma Inno3D postanowiła rozwiązać ten problem w nietypowy sposób.

iChill GeForce GTX 1080 Ti Black już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle większości kart z tym układem. Jest bowiem chłodzona hybrydowo, co pozwala na trzymanie w ryzach temperatury GPU bez znacznego natężenia hałasu.

Szybko, jeszcze szybciej

Już standardowy GTX 1080Ti to potężna karta. Inno3D w modelu iChill GeForce GTX 1080Ti Black podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. GPU w tej karcie pracuje bowiem wyraźnie szybciej. Zamiast standardowego zegara (1480 MHz) mamy tu rdzeń taktowany 1607 MHz. Kiedy zapotrzebowanie na wydajność rośnie jeszcze bardziej, karta wchodzi w tryb Boost. W normalnym GeForce GTX 1080Ti to 1582 MHz (czyli karta Inno3D już z normalnym zegarem jest szybsza), ale “czarna” odmiana tego GeForce’a przyśpiesza do 1721 MHz. Także pamięci VRAM GDDR5X pracują nieco szybciej, bo 11,4 Gbps. Trochę powietrzem, trochę wodą

Inno3D iChill GeForce GTX 1080Ti Black posiada chłodzenie hybrydowe. Oznacza to, że poza dużym, 80-mm wentylatorem, odprowadzającym ciepło z układu zasilania karty, mamy tu jeszcze do dyspozycji chłodzenie wodne. Na GPU znajduje się pompa z radiatorem, od której odchodzą dwa przewody prowadzące do radiatora z dużym, 120-mm wentylatorem. Taki układ chłodzenia, zdaniem producenta, powoduje obniżenie temperatury z typowych dla GTX 1080 Ti 85 stopni, do około 60 stopni.

Sygnalizacja podświetleniem

Inno3D, podobnie jak w kilku innych modelach swoich kart z górnej półki, także i tu zdecydowało się na sygnalizowanie obciążenia karty za pomocą kolorów podświetlenia. Logo producenta zmieni kolor na niebieski (najniższe obciążenie), zielony (średnie) lub czerwony (maksymalne), w zależności od sytuacji.

Na wyposażeniu

Wraz z kartą otrzymujemy podkładkę pod mysz, licencję 3D Mark oraz VR Mark – można więc szybko sprawdzić wydajność nowego GeForce’a. A jest co sprawdzać, bo wydajność tej karty plasuje się w czołówce najszybszych kart na rynku.

Karta dostępna jest na rynku w cenie ok. 4600 zł.

Dane techniczne:

- Taktowanie rdzenia [MHz]: 1607

- Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1721

- Złącza video: DVI-D, HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4

- Ilość pamięci RAM: 11 GB

- Rodzaj pamięci RAM: GDDR5X

- Przepustowość pamięci: 11,4 Gbps

- CUDA: 3584

- Rekomendowana moc zasilacza: 600 W

- Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

- Długość karty [mm]: 266 mm