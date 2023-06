AGON by AOC globalnym liderem gamingowych marek monitorów

Marka monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – stała się światowym numerem 1 wyświetlaczy dla graczy. Jest to wynik raportu IDC Quarterly Gaming Tracker z czwartego kwartału 2022. Ta pozycja to skutek dążenia do dostarczania najlepszych wrażeń z grania oraz stosowania najnowszych technologii, takich jak MiniLED, czy zgodność z wymogami standardu VESA DisplayHDR 1400.

– Zajęcie pozycji lidera wśród marek monitorów jest dla nas ekscytujące. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia sceny gamingowej oraz klientów na całym świecie. Ufają oni naszemu doświadczeniu w dostarczaniu świetnych produktów w dobrej cenie. Wraz z dalszym rozwojem będziemy wprowadzać na rynek innowacyjne i najnowocześniejsze produkty, dostosowane do preferencji zróżnicowanej społeczności graczy – mówi Anna Stefańczyk, dyrektor ds. globalnego marketingu AOC.

AGON by AOC jest kompleksową linią monitorów gamingowych. Dzięki trzem podkategoriom jest w stanie trafić do szerokiego grona graczy:

• AOC GAMING: monitory przeznaczone dla graczy o każdym poziomie umiejętności. Od twórców treści i streamerów po tych, którzy lubią eksplorację i przygody. AOC GAMING to wysokiej jakości, wydajne monitory dla masowego odbiorcy. Zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych graczy. Przykładowe modele to 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK czy U28G2XU2/BK.

• AGON: służy graczom, którzy aspirują do stania się gwiazdami sceny gamingowej, na wzór ulubionego streamera czy najlepszych graczy e-sportowych. Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu i przydatnym funkcjom dodatkowym, monitory AGON zapewniają płynne i wciągające wrażenia w grach sieciowych. Monitory AGON piątej generacji to m.in. najnowszy 32-calowy model AG325QZN/EU z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 1 ms GtG. Dzięki takim parametrom urządzenia, refleksowi i szybkiemu podejmowaniu decyzji gracze mogą uwolnić swoje prawdziwe możliwości.

• AGON PRO: stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach. Monitory AGON PRO są przeznaczone dla zawodowych twórców treści, influencerów i profesjonalnych zawodników e-sportowych, takich jak sponsorowane przez AGON by AOC zespoły G2 Esports, RNG i Furia Esports. Osoby te są napędzane przez współzawodnictwo, dążą do osiągnięcia sukcesów i poszukują zaawansowanych funkcji, szerokich możliwości, a także najwyższej jakości. Monitory AGON świetnie sprawdzają się w grach e-sportowych, shooterach czy tytułach MOBA. W ofercie marki znajdują się także specjalne modele takie jak AG275QXL z serii League of Legends. Monitory AGON PRO zostały wyposażone w najnowocześniejsze technologie, takie jak podświetlenie MiniLED zapewniające jasność szczytową 1000 nitów i strefy lokalnego wygaszania (AG274QZM) lub wysoką częstotliwość odświeżania do 360 Hz i narzędzia, takie jak NVIDIA Reflex Analyzer (AG254FG). Dzięki wbudowanym funkcjom, jak np. przełącznik KVM i łączność USB-C (AG324UX), modele te zwiększają produktywność twórców treści i profesjonalistów, podczas gdy dołączone dodatki: Screen Shield (w wybranych modelach) lub kontroler QuickSwitch, poprawiają wrażenia z gry, czy to na scenie podczas turniejów e-sportowych czy w zaciszu własnego salonu. Nadchodząca szósta generacja monitorów AGON PRO przyniesie graczom długo wyczekiwane technologie.

AGON by AOC składa serdeczne podziękowania społeczności graczy oraz klientom za zaufanie i ciągłe wsparcie. Odpowiedzialni za markę zobowiązują się do utrzymania nieustannego dążenia do innowacji, zapewniając, że gracze zostaną wyposażeni w najlepsze narzędzia do cieszenia się ulubionymi grami.