Adata XPG SX7000 - nowe nośniki SSD

Firma Adata wprowadziła na rynek kolejną serię nośników SSD, które będą oznaczone jako XPG SX7000 i mają być nieco mniej wydajne od SX8000. Na początku będziemy mogli kupić jednostki o pojemności 128, 256 i 512 GB, a później także 1 TB.



Adata XPG SX7000 to modele SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCIe 3.0 x4 i są zgodne z NVMe 1.2. Zastosowano tutaj kości pamięci 3D NAND TLC, kontroler SMI, bufory pamięci SLC i DRAM. Nowe nośniki mają być wydajniejsze od typowych wersji 2.5 cala, które korzystają z interfejsu Serial ATA 6 Gbps. Tutaj model 128 GB osiągnie odczyt i zapis na poziomie odpowiednio 660 i 450 MB/s, wersja 256 GB uzyska 1370 i 820 MB/s, a model 512 GB może pochwalić się wydajnością 1750 i 860 MB/s.



Wszystkie nośniki SSD objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Niestety Adata nie podała kiedy trafią one do sprzedaży i ile będą kosztowały. Powinny być jednak tańsze od XPG SX8000, które kosztują 350 zł za 128 GB, 550 zł za 256 GB i 1000 zł za 512 GB.