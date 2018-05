UGO USL-1079 – rzut oka na słuchawki

Dzisiaj krótki rzut oka na ciekawie zapowiadające się słuchawki marki UGO, która na polskim rynku nie jest jeszcze zbyt długo, ale już wprowadziła do sklepów kilka naprawdę interesujących urządzeń. USL-1079 to sprzęt bezprzewodowy, kosztujący około 59 złotych. Za tę niewielką kwotę otrzymujemy urządzenie, które powinno nam towarzyszyć na siłowni czy podczas biegania. Sprawdźmy czy rzeczywiście model ten może rywalizować o swoje miejsce na rynku.

Słuchawki przyjechały do nas w przeźroczystym pudełku, gdzie w środku poza samym sprzętem znajdujemy także skróconą instrukcję obsługi po polsku, a także materiałowy woreczek do ich transportu. Fajnym dodatkiem są gumowe nasadki o różnych rozmiarach, co pozwoli nam dobrać odpowiednie dla naszych uszu. Jest także tutaj kabel USB do ładowania sprzętu. Producent na opakowaniu podaje, że nadają się one przede wszystkim do treningu, jak i pracy, jako zestaw głośnomówiący.

Otrzymujemy w sumie dwie osobne jakby słuchawki – lewą i prawą. Niestety nie zostały one w żaden sposób oznaczone, więc będziemy musieli sami, poprzez próby dobrać je odpowiednie do naszych uszu. Okazuje się jednak, że są identyczne, a dźwięk wydostający się z nich jest w technice mono, przez co nie ma większego znaczenia, która trafi do którego ucha. Zostały one zbudowane bardzo prosto.

Z przodu słuchawki mamy włącznik na całej powierzchni, który został wyposażony w dwie diody w kolorze czerwonym i niebieskim. Będą nas one informowały o stopniu sparowania z telefonem. Zostały one zamknięte w obudowie ze śliskiego plastiku, który niestety lubi zbierać odciski palców. Z drugiej strony mamy element, który wkładamy do ucha i został on zakończony gumową nakładką, która jest wymienna.

Jak słuchawki sprawdzają się w praktyce? Bardzo dobrze. Trzeba jednak najpierw je połączyć, tj. sparować z naszym telefonem. Możemy to zrobić na dwa sposoby – do użytku stereo lub pojedynczego. Słuchawki włączam poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez jakieś trzy sekundy. Wtedy dioda zaczyna mrugać w kolorze czerwonym i niebieskim, co oznacza, że jest sprzęt jest gotowy na sparowanie. Wtedy musimy połączyć je z telefonem, co po zakończeniu sukcesem zostanie nam ukazane poprzez zapalenie się tylko niebieskiej diody. Można także połączyć dwa urządzenia, w tym celu trzeba jednak dwukrotnie nacisnąć klawisza zasilania, żeby je ze sobą wzajemnie sparować. Kiedy obie będą iluminować na niebiesko to możemy przejść do łączenia z telefonem. W naszym smartfonie będą one widoczne jako jedno urządzenie.

Sprzęt UGO użytkuje się bardzo wygodnie. Dobrze leżą one w uszach i nie wypadają, kiedy biegniemy czy jedziemy na rowerze. Gorzej wygląda ich osadzanie w uszach, bowiem od razu się nie trzymają i trzeba dosyć sporo się nadopasowywać, żeby był dobrze włożone.

Działają one prawidłowo – zarówno w trybie stereo, jak i mono. Oferują także mikrofon, dzięki czemu możliwe jest odbieranie rozmów telefonicznych. Żeby je naładować (bateria 50 mAh) musimy poświęcić około godziny czasu. Po tym będziemy mogli użytkować je przez około cztery godzin (np. słuchając muzyki). W trybie czuwania mogą wytrzymać do dziesięciu godzin. Oferują one zasięg około 8 metrów.

Trzeba przyznać, że jak na sprzęt za około 59 złotych to jest to całkiem fajny wybór. Słuchawki USL-1079 zostały wykonane starannie, z dobrej jakości materiały, nieźle leżą w uszach i zapewniają przyzwoitą jakość. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem to tutaj znajdziecie najniższe ceny w polskich sklepach. Naszym zdaniem sprzęt jest zdecydowanie godny polecenia.