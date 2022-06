Genesis Thor 400 RGB – recenzja klawiatury

Szukacie pełnowymiarowej, klawiatury mechanicznej z podpórką pod nadgarstki? Jeżeli tak to zdecydowanie powinniście przyjrzeć się modelowi Thor 400 od Genesisa, która oparta jest na przełącznikach Kailh Red i według producenta zapewnia wysoką ergonomię. Warto zauważyć, że w jego ofercie modele Thor 380, 400 i 401 różnią się od siebie tylko przełącznikami. My dostaliśmy do testów model wyposażony w wersję czerwoną. Jeżeli nadal wahacie się czy postawić na model nisko, czy wysoko profilowy to powinniście zdecydowanie zapoznać się z Thor 400, ponieważ dużo wskazuje na to, że będzie to model idealny dla Was. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w duży, czarno-czerwony karton na którym znajdujemy liczne informacje o produkcie. W środku klawiatura jest starannie zapakowana i zabezpieczona, dzięki czemu nie musimy obawiać się uszkodzeń podczas transportu. W zestawie otrzymujemy dodatkowo kluczyk do zdejmowania nasadek, magnetyczną podpórkę pod nadgarstki, a także instrukcję obsługi.

Pierwszy kontakt z Thor 400 RGB jest jak najbardziej pozytywny. Całość została zamknięta w wykonanej z aluminium i plastiku obudowie, o czarno-szarej kolorystyce. Wszelkie krawędzie są zaokrąglone, a przyciski nie posiadają zabudowy, co wraz z diodami LED robi świetny efekt wizualny. Jak widzicie, klawisze zostały rozmieszczone w standardzie amerykańskim. Przycisk Enter jest wąski, a Shift z lewej strony długi. Ciekawostką jest pokrętło nad blokiem numerycznym oraz trzy przyciski multimedialne. To miejsce zazwyczaj było zarezerwowane dla diod statusowych, które w tym wypadku przeniesiono nad strzałki.

Nasadki przycisków są bardzo dobrej jakości, ich wysokość jest niższa od standardowych, a nadruk został wykonany metodą formowania wtryskowego. To sprawia, że nie można ich zetrzeć. Znajdziemy tutaj jednak przyciski np. multimedialne, gdzie oznaczenia są umieszczono metodą laserową. Pod każdym kapslem mamy diody RGB, które odpowiednio rozjaśniają symbole na przyciskach i są one naprawdę świetnie widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dolna część klawiatury jest wykonana z tworzywa sztucznego, które jest dobrej jakości i płynnie łączy się z aluminiowym blatem, który sprawia, że całość jest niezwykle solidna. Po bokach nie znajdujemy żadnych dodatkowych przycisków czy przełączników. Z tyłu wychodzi kabel w oplocie o długości 160 cm, który zakończony jest wtyczką USB.

Dla zwiększenia ergonomii producent przygotował podstawkę pod nadgarstki, która jest odpinana i mocowana na magnesy z przodu. Została ona wykonana z plastiku, jest pokryta przyjemną w dotyku fakturą i ustawiona pod odpowiednim kątem dla zwiększenia wygodny pracy. Kiedy już jesteśmy przy ergonomii to trzeba wspomnieć o dwóch nóżkach z gumkami na końcu, które zapewniają możliwość ustawienia Thor 400 RGB pod odpowiednim kątem. Na spodzie mamy też kilka podkładek, które są wykonane z sylikonu i plastiku.

Mówiliśmy, że pierwsze wrażenie było bardzo dobre, i rzeczywiście trudno mieć większe zastrzeżenia do jakości wykonania, chociaż nie jest ona idealna. Pomimo, że nie znajdujemy żadnych niedociągnięć na krawędziach, czy powierzchni przycisków to jednak cała konstrukcja przy użyciu niewielkiej siły wygina się. To oznacza, że poczyniono pewne oszczędności.

Oczywiście nie zabrakło dedykowanej dla Thor 400 RGB aplikacji, która pozwala skonfigurować klawiaturę i przystosować ją do naszych potrzeb. Program możemy pobrać ze strony producenta. Co ważne, wszelkie ustawienia zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, więc aplikacja nie musi być ciągle włączona, a kiedy podłączymy produkt Genesis do innego komputera to nasze ustawienia pozostaną zachowane.

Wśród opcji, które znajdujemy mamy przede wszystkim ustawienia przycisków oraz podświetlenia. Pod pierwszym pojęciem kryje się przede wszystkim programowanie przycisków, a także tworzenie poleceń makro, do czego jest przygotowany specjalny edytor. Dużo więcej jest jednak możliwości związanych z iluminacją klawiszy, bowiem mamy do dyspozycji szeroki wachlarz efektów RGB, możliwość regulacji jasności oraz prędkości zmian. Nie zabrakło nawet tak wyszukanej opcji jak ustawienia innego koloru podświetlenia dla każdego z przycisków osobno.

Jeżeli gramy w kilka gier regularnie, to przydatna będzie możliwość stworzenia kilku profili, które także przechowywane są w pamięci wewnętrznej. Co więcej, jeżeli komputer wykorzystujemy także do pracy to Genesis wymyślił coś ciekawego, a mianowicie ‘profil biurowy’, czyli tryb, który możemy aktywować wtedy, kiedy kończy się zabawa, a zaczynają obowiązki.

Klawiaturę mieliśmy okazję testować przez kilka tygodni, dlatego uważamy, że nasza opinia jest w miarę obiektywna. Mamy pewne zastrzeżenia do podstawki pod nadgarstki, która jest dosyć wąska i oferuje zbyt duży kąt nachylenia. Do tego trudno znaleźć idealny kąt nachylenia urządzenia. Według nas ten z podniesionymi nóżkami jest zbyt duży, przez co dłoni zaczynają po pewnym czasie boleć. Podpórka mimo przyjemnej w dotyki faktury jest na dłuższą metę zbyt twarda.

Thor 400 RGB spoczywa stabilnie na blacie biurka, ale możemy też umieścić ją na popularnych ostatnio podkładkach w rozmiarze XXL. Na spodzie są tylko dwie podstawki z sylikonu, a pozostałe są plastikowe. Oczywiście przy bardzo dynamicznym naciskaniu przycisków sprzęt może się przesunąć, ale nie uznajemy tego za wadę. Nam bardzo przypadło do gustu zamontowane w prawym narożniku pokrętło, które pracuje płynnie i domyślnie pozwala na zmianę jasności podświetlenia. Kiedy je przytrzymamy to szybko przechodzimy we wspomniany tryb biurowy. Trzeba wspomnieć też o klawiszach C1-C3, do których możemy przypisać makra, a umieszczono je nad blokiem numerycznym. W trybie biurowym wykorzystamy je do sterowania multimediami, a pokrętło do regulowania głośności.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym co znajduje się pod kapslami. Mamy tutaj przełączniki liniowe Kalih Red, które potrzebują nacisku 45g, aktywują się po naciśnięciu na 1,8 milimetra i pracują w zakresie 4 mm. Brzmi to wszystko bardzo znajomo. Obecnie przełączniki te mają dobrą renomę i nie ma już przeświadczenia że wyłącznie Chrry MX są warte zainteresowania. W naszych testach Kailh Red sprawdziły się świetnie, ich praca jest naprawdę płynna i gładka. Oczywiście są one słyszalne, a w trakcie szybkie pisania na twardym podłożu rezonans jest dosyć silny. Dodajmy, że Thor 400 RGB wspiera pełny N-Key Rollover, czyli klawiatura nie zawiesi nam się kiedy naciśniemy kilka przycisków jednocześnie.

Podsumowanie

Thor 400 RGB to sprzęt dedykowany w zasadzie dla każdego, ponieważ pozwala on na wygodne pisania, jak i efektywną rozgrywkę. Budowa urządzenia jest prosta i solidna, a dzięki efektownemu podświetleniu otrzymujemy doskonale prezentujący się produkt. Pod kapslami zamontowano bardzo wydajne przełączniki, które w cenie około 270 złotych są naprawdę świetnym wyborem. Jeżeli więc szukacie funkcjonalnej klawiatury, z prostą aplikacją do personalizacji i możliwością regulacji kąta nachylenia to Thor 400 RGB będzie na pewno dobrym wyborem. Oczywiście produkt posiada pewne niedociągnięcia o których wspominaliśmy w treści recenzji, ale w tej cenie musimy iść na pewne kompromisy.