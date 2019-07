D-Link DIR-2660 AC2600 – recenzja routera

Przyszedł czas na test kolejnego routera z najwyższej półki od firmy D-Link. Mowa tutaj o urządzeniu DIR-2660, które wyposażone zostało w kilka najnowszych technologii jak AC Wave 2, Dual Band czy MU-MIMO. Dodatkowo wspiera on rozwiązania sterowania głosem jak np. Amazon Alexa czy Google Home. Producent podkreśla, że za sprawą systemu Mesh WiFi pozbędziemy się martwych stref i będziemy mogli być połączeni w każdej części naszego domu czy biura. Dodatkowo mamy tutaj zaawansowaną ochronę McAfee, która zapewnia zabezpieczenie każdego urządzenia w sieci. Jeżeli te ogólne punkty wzbudziły Wasze zainteresowanie to zostańcie z nami i przekonajcie się o kolejnych możliwościach DIR-2660.

Router marki D-Link przyjechał do nas w dużym, białym kartonie na którego froncie znajdujemy zdjęcie urządzenia oraz ikony opisujące jego najważniejsze cechy. Z tyłu znajdujemy bardziej dokładny opis ochrony McAfee oraz rozwiązania WiFi Mesh. W środku wszystkie elementy znalazły się w brązowym, ochronnym kartonie i przeźroczystych foliach. W skład zestawy poza samym routerem wchodzą także: czarny zasilacz, przewód sieciowy, adapter sieciowy UK oraz wszelkie dokumenty. Ciekawostką jest także kontakt do wielojęzykowego wsparcia technicznego (również w Polsce), co może być dużym plusem dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Wymiary routera to 222.92×176.58×65.00 mm przy wadze 610 gramów, czyli jest to spory kawałek sprzętu. Jest on w całości utrzymany w ciemnej kolorystyce – większość jest czarna, ale dwa dolne rogi wyróżniają się szarą barwą, podobnie jak spód. Dzięki takiemu połączeniu jego design można określić mianem nowoczesnego, co sprawia, że powinien pasować do większości wnętrz. Jego wierzchnia część jest matowa, przez co nie zbiera odcisków palców. Na środku mamy sporej wielkości logo producenta, a pod nim sześć diod informujących o stanie pracy tj. zasilaniu, połączeniu z Internetem, paśmie 2,4 GHz, paśmie 5 GHz, USB 2.0 oraz USB 3.0. Do routera podłączone są cztery zewnętrzne anteny, a każda z nich jest oznaczona logiem producenta.

Na przodzie mamy dostępny port USB 3.0, a po bokach widzimy otwory wentylacyjne, które pozwalają na lepszą cyrkulację powietrza. Z tyłu znajdujemy kolejny port USB, ale tym razem w wersji 2.0 oraz cztery gigabitowe porty Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps, port WAN 10/100/1000 Mbps, przycisk reset, WPS, wejście na zasilacz oraz przycisk power.

Router DIR-2660 stoi na czterech gumowych stópkach, które sprawiają, że nie ma szans, żeby sprzęt przesunął się bez użycia większej siły. Poza tym na spodzie są dwa otwory, dzięki którym możemy powiesić urządzenie na ścianie.

Powiedzmy sobie kilka słów na temat specyfikacji tytułowego urządzenia. Najważniejszy jest tutaj dwurdzeniowy procesor 880 MHz, który ma zapewnić dużą wydajność. Według producenta szybkość przesyłania danych to maksymalnie 2533 Mbit/s, co jest bardzo wysoką wartością. Pomimo iż są to wartości uzyskiwane jedynie w warunkach laboratoryjnych to jednak trzeba przyznać że router jest niezwykle szybki.

Konfigurację routera D-Link możemy przeprowadzić na dwa sposoby – za pomocą przeglądarki www na naszym komputerze (adres to dlinkrouter.local) lub poprzez aplikację D-LINK Wi-Fi, która jest przeznaczona dla routerów tego producenta. Nawet nie musicie jej specjalnie szukać, bowiem wystarczy zeskanować kod QR umieszczony w dokumentacji i od razu będzie dostęp do jej pobrania.

Ciekawą funkcją w tym modelu jest SPEEDTEST, która służy do sprawdzenia szybkości łącza internetowego. Wydawało by się, że to nic takiego, ale w innych modelach musimy przecież podłączyć router do modemu i wyłączyć wszystkie programy działające w tle, żeby wynik był wiarygodny. Tutaj taka opcja jest wbudowana i możemy sprawdzić rzeczywistą szybkość połączenia w dowolnym momencie.

Innym świetnym rozwiązaniem jest sterowanie routerem za pomocą komend głosowych z Google Assistant i Amazon Alexa. Dzięki nim jest możliwa nie tylko konfiguracja sprzętu, ale także tworzyć listę zakupów czy słuchać muzyki.

Już wcześniej napomnieliśmy wcześniej mamy w router wbudowaną ochronę antywirusową o nazwie McAafee. Dokładniej producent daje nam wsparcie McAfee’s Secure Home Platform na okres 5 lat oraz McAfee Livesafe na okres 2 lat. Dzięki temu możemy objąć ochroną wszystkie urządzenia podłączone do sieci w naszym domu. Jak już jesteśmy przy ochronie, to warto wspomnieć o innych, a mianowicie rodzicielskiej. To za jej pomocą możemy chronić dzieci przed niestosownymi treściami, a także stworzyć własny harmonogram. Router może nam także wysyłać stosowne powiadomienia, kiedy nasze pociechy chciałyby wejść na zabronione treści. Możemy także skonfigurować strefę WiFi dla gości.

D-Link nie rezygnuje z Dual-Band Wi-Fi z MU-MIMO, czyli mamy tutaj dostępne dwa pasma – 2,4 GHz oraz 5 GHz. To pierwsze pasmo zapewnia nam transmisję do 800 mb/s, a drugie aż 1733 mb/s, czyli jak już wspomnieliśmy w sumie mamy 2533 mbit/s dla AC Wave 2. Za to MU-MIMO sprawia, że każdy z użytkowników może korzystać ze swoich ulubionych treści: transmisja materiałów HD, transmisja dużych plików oraz gra online bez lagów, jednocześnie, bez zmartwień o opóźnienia i niestabilne połączenie.

Poza tym model ten obsługuje także połączenie przewodowe o przepustowości 1 gigabita. Świetnym rozwiązaniem jest Mesh WiFi, czyli możliwość poszerzenia naszej sieci i wyeliminowanie tzw. martwych stref. Innymi słowy komunikacja w sieci kratowej. Całość polega na dostawianiu kolejnych jednostek Mesh (niestety nie ma jeszcze dostępnych ich do testów, przez co możemy o tym napomknięć tylko w teorii) i tworzenia takiej siatki. Urządzenia łączą się ze sobą bezprzewodowo i możemy je wszystkie obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej. To pozwala nam na uniknięcie stosowania wzmacniaczy sygnałów, które przecież nie zawsze zapewniały stabilne połączenie.

Kolejną technologią, która jest w nowoczesnym domu niezbędna jest QoS, czyli system zarządzania pasmem transmisji. Jest to niezbędne, kiedy mamy podpiętych kilka urządzeń do sieci WLAN i trzeba udźwignąć potężną dawkę danych. Wiadomo, że nasz smartwatch nie będzie potrzebował takiego pasma jak komputer stacjonarny, co możemy wygodnie ustawić przy pomocy priorytetów QoS.

Za pomocą dostępnych dwóch portów USB możemy do routera podłączyć np. drukarkę, która stanie się wtedy urządzeniem dostępnych dla wszystkich użytkowników sieci. Innym pomysłem jest podpięcie zewnętrznego dysku twardego, przez co możemy łatwo dać dostęp do plików innym osobom. Przypomnijmy, że jeden port jest w wersji 3.0 przez co zapewnia bardzo szybki transfer danych. Dysk możemy ustawić aby był widoczny w trybie SAMBA lub jako UPnP Media Server. Można także włączyć na nim FTP.

Router zapewnia nie tylko bardzo wysokie prędkości pracy, ale także świetny zasięg. Sprawdziliśmy to za pomocą aplikacji WiFi Analyzer. Siła sygnału w pomieszczeniu, gdzie znajdował się router jak i na wyższej kondygnacji była bardzo dobra, dzięki temu nie było konieczne korzystanie ze wzmacniacza, co robiliśmy do tej pory w przypadku starego routera. To oznacza, że DIR-2660 sprawdzi się doskonale w dużych mieszkaniach i biurach.

Podsumowanie

DIR-2660 marki D-Link to kolejne bardzo udane urządzenie tego producenta, które zostało wyposażone w świetny system Mesh, a także zabezpieczenie antywirusowe McAfee oraz wsparcie dla komend głosowych. Fajnym dodatkiem jest także funkcja sprawdzania przepustowości łącza. Widać, że D-Link idzie z duchem czasu i przygotowuje urządzenie, które mają nie tylko pozwolić nam na dostęp do Internetu bez uwięzi kablowej, ale także wspiera nas w jak najwygodniejsze konfiguracji całego naszego domu od komputerów, po telewizory, odkurzacze czy inne urządzenia domowej automatyki. Tytułowy router zapewnia świetną obsługę ruchu sieciowego i wysoki poziom bezpieczeństwa. Użytkownik dostaje do dyspozycji także aż dwa porty USB, które znacząco poszerzają możliwości routera. Jest to bardzo nowoczesne i niesamowicie wydajne urządzenie, które ani razu nie zawiodło nas podczas testów. Na uwagę zasługuje na pewno bardzo wydajny dwurdzeniowy procesor na pokładzie, pakiet bezpieczeństwa, aplikacje mobilne na Androida i iOS, a także nieskomplikowana konfiguracja i wsparcie techniczne. Obecnie urządzenie DIR-2660 kosztuje w Polsce około 550 złotych co jest całkiem niezłą ceną jak na sprzęt o tak zaawansowanych możliwościach.