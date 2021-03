Zasady ruletki online

Aby rozgrywać partie ruletki w sieci, wcale nie trzeba wiele. Wystarczy wam do tego średniej klasy komputer PC, aktualna przeglądarka i stabilne połączenie internetowe. Koniec z wizytami w podejrzanych kasynach stacjonarnych – teraz można grać wygodnie na swoim komputerze, w zaciszu domu, i to o dowolnej porze. Z tego artykułu dowiecie się, jak grać w ruletkę online i przekonacie się, że zasady wcale nie są trudne do opanowania.

Podstawowe zasady nie są skomplikowane. Najpierw obstawiamy wybrane pola, następnie krupier kręci ruletką i rzuca na koło kulkę. W zależności od tego, na którym polu kulka się zatrzyma, następuje wypłata nagród. Kluczowe dla zwycięstwa jest przewidzenie, jaka liczba wypadnie w losowaniu, poprzez obstawienie odpowiednich pól. W podstawowej wersji ruletki znajdziemy pola od 0 do 36. Następnie rozpoczyna się runda obstawiania, w której wybieramy pola, na których według nas ma zatrzymać się kulka ruletki. Może to być liczba parzysta lub nieparzysta, czarne lub czerwone, przedział liczb od 1-18 i 19-36, lub obszary na stole, a nawet dokładna liczba. Następnie nagroda wypłacana jest proporcjonalnie do szansy odgadnięcia danego zakładu, z wyłączeniem liczby zero – pola zielonego. Jeśli kulka na nim wypadnie, wówczas wszyscy gracze przegrywają. Tak proste i emocjonujące zasady, sprawiają że ruletka to kasynowy hit i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Występują ponadto pewne różnice między ruletką europejską, a amerykańską. W tej ostatniej są dwa pola zielone, co sprawia, że gra w takiej ruletce jest mniej zyskowna. W miarę możliwości należy wybierać wariant z jednym zielonym zerem, aby zmaksymalizować współczynnik RTP, czyli zwrotu.

Proste zasady sprawiają, że możliwości stosowania strategii w ruletce ograniczają się do wyboru metody zarządzania pieniędzmi. Możecie tutaj więc obstawiać niskie stawki, ale grając wiele razy, lub rzadziej, za to stosując wyższe stawki. Doświadczeni gracze zalecają tutaj, aby na początek nie przeznaczać dużej ilość kapitału na pojedyncze pola – dzięki temu seria kilku nieudanych rzutów nie zakończy się utratą dużej ilości kapitału.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o różnicach między ruletką online w formie wideo ruletki, a ruletki z krupierem na żywo. W tym pierwszym przypadku gra jest całkowicie symulowana na komputerze, a właściwie na serwerze. Rozgrywka przedstawiona jest w formie grafiki i generowana komputerowo. W taką ruletkę można grać w trybie demo, to jest z użyciem wirtualnych środków, ćwicząc różne strategie i metody zarządzania kapitałem. Natomiast ruletka z krupierem live, toczy się na prawdziwym kole, obsługiwanym przez krupiera. Przebieg rozgrywki przedstawiany jest wówczas z kamery, lub nawet z kilku kamer, w formie streamingu. Ten drugi wariant na pewno jest bardziej atrakcyjny, ponieważ krupier w kasynie internetowym na bieżąco komentuje przebieg rozgrywki. Kilka ciekawych ruletek online z krupierem online to na przykład Immersive Roulette, Speed Roulette, czy Auto Roulette od Evolution Gaming. W sieci znajdziemy nawet bardzo efektowne odmiany, jakich próżno szukać w zwykłych kasynach, takie jak innowacyjna Lighting Roulette. W praktyce jednak, jeśli chodzi o zasady, czy też współczynnik zwrotu, to są one tu takie same – o ile gramy w identyczny wariant. Warto skorzystać z możliwości, jakie daje gra w ruletkę online i zabawić się w obstawianie.