Zalman ZM800-EBT II – zasilacz dla najbardziej wymagających użytkowników

Efektywny, niezawodny i oszczędny – tak w skrócie prezentuje się zasilacz ZM800-EBT II. Producent chwali się certyfikatem 80Plus Gold oraz 7-letnią gwarancją.

Zasilacz ZM800-EBT II jest adresowany do bardziej zaawansowanych użytkowników. Urządzenie o mocy 800 W wystarczy bowiem spokojnie do zasilenia nawet najbardziej wymagających stacji roboczych. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania wentylatorem jego okres eksploatacji przekracza 70 000 godzin pracy, co w połączeniu z 7-letnią gwarancją ma zapewnić niezawodność na długie lata.

Urządzenie posiada aktywny układ PFC, wbudowany filtr EMI oraz przetworniki 12 V DC-DC. Sprawny obieg powietrza zapewnia wentylator o średnicy 135 mm. Wewnątrz obudowy znajduje się wydajny, aluminiowy kondensator, który ma zapewnić niezawodne działanie nawet w temperaturze 105 stopni Celsjusza. Wisienką na torcie jest wszechstronny system ochrony obwodów elektrycznych – OPP, OVP, UVP, OCP, SCP oraz OTP.

Jak w przypadku innych zasilaczy, ZM800-EBT II również wykorzystuje płaskie okablowanie, w celu lepszej organizacji przy budowie stacji roboczej. Zalman ZM800-EBT II zawiera pięć złączy PCI-E, dwa złącza EPS, pozwala także na podpięcie trzech stacji IDE oraz jednej FDD. Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją ATX v2.31, co sprawia, że jest w pełni kompatybilne i przystosowane do pracy z procesorami Intela i AMD, w tym 9. generacji Intel Coffee Lake oraz AMD Ryzen.

Zasilacz Zalman ZM800-EBT II jest dostępny w sprzedaży w cenie ok. 640 zł.

Dane techniczne:

• Model: ZM800-EBT II

• Wymiary: 160 × 150 × 86 mm

• Standard: ATX v2.31

• Wentylator: 135 x 135 mm

• PFC: aktywne

• Sprawność: Certyfikat 80Plus Gold

o efektywność 88% dla 20% obciążenia

o efektywność 91% dla 50% obciążenia

o efektywność 89% dla 100% obciążenia

• Zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• Okablowanie:

o SATA x2

o EPS 4+4 pin x2

o PCI-E 6+2 pin x5

o IDE / FDD x1 (sumarycznie 3x IDE, 1x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, modularne