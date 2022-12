Zalman ZM700-LXII - sprawdzony zasilacz dla wydajnego PC

Firma Zalman ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych zasilaczy komputerowych, jednak szczególnie interesującą propozycję stanowi model ZM700-LXII. To produkt wyróżniający się wysoką mocą znamionową oraz kompatybilnością z różnymi przewodami.

Zalman ZM700-LXII to zasilacz komputerowy w standardowym formacie ATX. Całość posiada aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99%, który ma zapewniać spójne i stabilne wyjście oraz wysoką wydajność energetyczną. Na pokładzie znajduje się kondensator 105 °C mający gwarantować zrównoważone zasilanie nawet dla wysokich wartości napięcia i temperatury. Zasilacz wyposażony jest także we wbudowany filtr EMI dla redukcji szumów oraz transformator przełączający, który zapobiega przeciążeniu prądu wejściowego.



Model ZM700-LXII to konstrukcja jednoszynowa zapewniająca moc 648 W dla wyjścia +12V przy sprawności 92%. Produkt wyposażony został we wbudowany aluminiowy radiator minimalizujący wytwarzanie ciepła wewnętrznego. Zasilacz odznacza się również wysoką efektywnością energetyczną w trybie czuwania (pobór mocy do 1 W), co potwierdza certyfikat ErP Lot 6. Za usuwanie ciepła z wnętrza odpowiedzialny jest wentylator 120 mm z łożyskiem tulejowym. Jak przekonuje producent, Zalman ZM700-LXII zapewnia kompletną kompatybilność z różnymi przewodami, co docenią entuzjaści testujący różnego rodzaju konfiguracje.



Zasilacz Zalman ZM700-LXII jest dostępny jest w polskich sklepach w cenie ok. 450 zł. Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.