Zalman zaprezentował słuchawki z systemem dźwięku przestrzennego 7.1

Firma Zalman dodała do swojej oferty bezprzewodowy zestaw słuchawkowy ZM-HPS700W. Model ten wyróżnia się m.in. systemem dźwięku przestrzennego 7.1 oraz wzmocnionym 50-milimetrowym przetwornikom o zakresie częstotliwości 20 Hz - 20 KHz.

Słuchawki Zalman ZM-HPS700W posiadają trzy wbudowane tryby dźwięku z sygnalizacją LED. Użytkownik może więc jednym kliknięciem szybko dopasować dźwięk do swoich potrzeb (np. gry, muzyka, transmisje na żywo). Nowy headset ma zapewnić także długotrwały komfort użytkowania. W tym celu zastosowano nauszniki z pianką, z pamięcią kształtu i specjalną oddychającą tkaniną. Ważny element stanowi również regulowany pałąk wykończony miękką tkaniną. Warto dodać, że zestaw jest bardzo lekki - całość waży zaledwie 290 g.



Przy projektowaniu modelu ZM-HPS700 producent inspirował się elfim uchem, widać to wyraźnie w przypadku wersji z dwukolorowymi osłonami głośników. Na ich wyposażeniu znalazł się odpinany mikrofon, który cechuje się dużą elastycznością i obszarem zbierania głosu 360°. Wbudowany akumulator ma pojemność 1000 mAh i powinien zapewnić do 12 godzin pracy w zasięgu do 10 m.

Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą przewodu USB-C - USB-A. W razie potrzeby ze słuchawek można korzystać w sposób przewodowy - w zestawie znajduje się kabel z klasycznym złączem mini-jack 3,5 mm. Ponadto producent zwraca uwagę na bezproblemowe połączenia (bezprzewodowe i przewodowe) z wieloma platformami, w tym PC, Mac, PlayStation i Xbox.

Zestaw będzie dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Ich cena nie powinna przekroczyć 300 zł.