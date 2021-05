Zalman CNPS10X Performa Black - gotowy na wyzwania

Zalman CNPS10X Performa Black to chłodzenie procesora, które pod płaszczykiem eleganckiej czerni ma skrywać osiągi godne entuzjastów. Uzbrojony w śmigło o średnicy 135 mm ma w ciszy sobie radzić z procesorami o TDP do 180 W, a więc także z topowymi CPU Intela i AMD.

Chłodzenie Zalman CNPS10X Performa Black jest adresowane do osób, które cenią sobie estetyczny wygląd, a jednocześnie oczekują wysokiej kultury pracy i solidnej wydajności. Ważący 860 gramów cooler jest tu wyposażony w wentylator turbinowy o średnicy 135 mm z łożyskowaniem EBR. Duże śmigło ma generować hałas o natężeniu nie większym niż 28 dBA. Odgłosy chłodzenia powinny więc wtopić się w szumy tła i być niezauważalne dla użytkownika.

Jednocześnie wentylator cechuje się żywotnością szacowaną na około 50 000 godzin i zdolnością do przepompowania ok. 127,7 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Ma to wystarczyć do rozproszenia nawet 180 W ciepła z radiatora oraz schłodzenia sekcji zasilania (VRM) płyty głównej. Energię z CPU transferują cztery miedziane ciepłowody. Każdy z nich ma sześć mm średnicy i bezpośredni kontakt z odpromiennikiem ciepła na procesorze (Direct Touch Heatpipe).

Sam radiator został zaprojektowany w taki sposób, by nie kolidować z pamięciami i znajdującymi się w pobliżu modułami na płytach głównych. Przełożyło się to na całkowitą wysokość, która w przypadku chłodzenia Zalman CNPS10X Performa Black wynosi 165 mm. Warto wziąć ją pod uwagę, gdyż może się okazać, że nie wszystkie obudowy typu midi tower oferują dość przestrzeni na taki cooler.

W zestawie, oprócz standardowych akcesoriów montażowych, znajduje się pasta termoprzewodząca ZM-STC8 o wysokim współczynniku przewodności cieplnej. Chłodzenie procesora Zalman CNPS10X Performa Black jest kompatybilne z większością nowoczesnych podstawek Intela i AMD.

Chłodzenie Zalman CNPS10X wyceniono na 180 zł.

Dane techniczne:

• model: CNPS10X Performa Black

• wymiary: 165 x 140 x 170

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 860 g

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066/2011-V3/2011/1200/115X/1366

o AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2

• maks. TDP procesora: 180 W

• wymiary wentylatora: 135 x 135 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 700 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 127,7 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 28 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: EBR

• żywotność wentylatora: 50 000 godzin