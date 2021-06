Zakłady bukmacherskie mają swoich ambasadorów. Sprawdź kim są

Eksperci serwisu Bonusowo nie mają wątpliwości: branża bukmacherska rozwija się zatrważająco szybko. To przyciąga do niej sportowców i celebrytów.

Ci stają się ambasadorami zakładów bukmacherskich. Zwykle to bardzo popularne nazwiska, które choćby w minimalnym stopniu mają coś wspólnego ze sportem. W końcu raczej niewielu wyobraża sobie, aby osobą promującą podmiot bukmacherski był na przykład znany parlamentarzysta. To z pewnością budziłoby pytania nie tyle merytoryczne, co odnoszące się do moralności i etyczności takiej kooperacji. Na pewno byłoby o tym głośno, ale czy obie strony chciałyby takiej popularności? Chyba niekoniecznie.

Znana tancerka prawdopodobnie też byłaby chybionym pomysłem, bo ani nie kojarzy się ze sportem, ani też nie byłaby w stanie zainteresować rzeszy swoich fanów takim produktem, jak aplikacja, czy strona internetowa danego bukmachera. Należałoby przypuszczać, że większość jej targetu to kobiety zainteresowane tańcem, bądź też kulisami życia ów tancerki. A zatem do obstawiania zakładów daleka droga. Oczywiście wcale nie twierdzimy, że panie nie korzystają z usług bukmacherów. Otóż robią to, ale stanowią one jedynie od 3%, do 11% graczy (według różnych badań).

Dlatego na ambasadorów zakładów bukmacherskich wybierani są zazwyczaj sportowcy, eksperci, dziennikarze, aktorzy (kojarzeni ze sportem), czy po prostu celebryci.

Polska Guuurom, czyli intensywna kampania z udziałem „Pudziana”

Wydaje się, że pojawienie się tego pana w działaniach marketingowych zakładu bukmacherskiego to czysta formalność. W końcu Mariusz Pudzianowski to spełniony sportowiec, który jako strongman aż ośmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, sześć razy był mistrzem Europy, zaś pięć razy ogłaszany był najsilniejszym człowiekiem na całym świecie.

Kiedy tylko uznał, że osiągnął już wszystko i zakończył karierę strongmana, szybko znalazł sobie nowe sportowe zajęcie, czyli MMA. Początkowo wydawało się, że Pudzianowski i tutaj zawładnie światem, jednak życie szybko zweryfikowało jego pragnienie podboju mieszanych sztuk walki. W tym wypadku siła to nie wszystko, a monstrualna postura okazała się tylko przeszkodą. „Pudzian” w globalnym MMA nie osiągnął niczego, ale w kraju po dziś dzień jest ozdobą tej dyscypliny sportowej, występuje w KSW, zaś jego walki sprzedają się niczym ciepłe bułeczki.

Fakt, że „Pudzian” wciąż przyciąga jak magnes wykorzystują zakłady bukmacherskie BETFAN. Niegdysiejszy „Dominator” stał się ambasadorem marki, która na co dzień oferuje swoje usługi graczom z całej Polski. W materiałach marketingowych Pudzianowski przedstawiany jest jako siłacz, zawodnik MMA, kibic polskich sportowców, czy ubrany w elegancją marynarkę człowiek sukcesu. Najciekawszą kampanią jest prawdopodobnie „Polska Guuurom” silnie eksploatowania podczas piłkarskich mistrzostw Europy. BETFAN w jej ramach zaproponował typerom cashback o wartości 600 złotych plus 50 złotych freebet. Zdaniem ekspertów serwisu Bonusowo, to jedna z ciekawszych propozycji zaproponowanych podczas turnieju Euro 2020.

Dziennikarze wspierają ETOTO

Kolejnym jasnym punktem na mapie marketingowej tej branży są zakłady bukmacherskie ETOTO, która na co dzień kooperuje ze znanymi dziennikarzami sportowymi. Wśród nich są same tuzy gatunku: Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski, Roman Kołtoń, jak również byli piłkarze – Tomasz Hajto, czy Artur Wichniarek pełniący obecnie rolę ekspertów. Każdy z nich ma swoją rzeszę odbiorców, którzy są skutecznie targetowani na markę ETOTO. W ramach współpracy wspomniane postacie tworzą program internetowy „W Ringu”, który traktuje o szeroko pojętym boksie. I tutaj możemy liczyć na gorące nazwiska:

Przemysław Saleta

Janusz Pindera

Tomasz „Diablo” Włodarczyk

Artur Szpilka

Maciej Sulęcki

Andrzej Kostyra

Każdy z nich mocno odznaczył się w świecie sportu, dlatego jego obecność w programie sygnowanym logo ETOTO to dodatkowa korzyść promocyjna dla marki.

Odwiedzając stronę tego bukmachera w zasadzie na każdym kroku napotkamy uśmiechniętych dziennikarzy pełniących rolę ambasadorów.

Najman proponuje BetX

Kolejna znana postać promuje zakłady bukmacherskie. Chodzi o Marcina Najmana – rozpoznawalnego w każdym zakątku naszego kraju celebrytę, który może w sporcie osiągnął mało, za to nikt mu nie wmówi, że nie ma głowy do interesów. Ten nie daje o sobie zapomnieć. Zaczynał jako bokser, który dostąpił zaszczytu walki o mistrzostwo kraju, natomiast później przerzucił się na MMA, gdzie zasłynął z… kompromitujących porażek. Tę karierę Najman prowadzi do dziś, choć już kilkukrotnie odwieszał rękawice na kołku.

„El Testosteron” na BetX ma dla graczy między innymi możliwość gry bez podatku, a także podwójne wejście i wreszcie 7777 złotych na start.

Obstawiaj razem z Peterem Schmeichelem

Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy okazało się, że twarzą zakładów bukmacherskich STS został legendarny bramkarz Manchesteru United, Peter Schmeichel.

To prawdziwa ikona światowego futbolu, która aż pięć razy wywalczyła Mistrzostwo Anglii, zaś w 1999 roku sięgnęła nawet po puchar Ligi Mistrzów. Nie gorzej było z reprezentacją Dani. Ta ze słynnym golkiperem na pokładzie wygrała mistrzostwa Europy w 1992 roku. Schmeichel od jesieni 2019 współpracuje z STS na wszystkich rynkach, na których działa bukmacher.

Błaszczykowski współpracuje z LV BET, a Peszko z SuperBET

Słynnych piłkarzy pełniących rolę ambasadorów zakładów bukmacherskich jest więcej. Wystarczy spojrzeć na LV BET, które współpracuje z Jakubem Błaszczykowskim – byłym reprezentantem Polski i zawodnikiem m.in. Borussii Dortmund. Inny były kadrowicz, Sławomir Peszko, jest twarzą firmy SuperBET, która w swojej stajni ma także Jana Błachowicza – zawodnika MMA posiadającego jeden z pasów najważniejszej federacji mieszanych sztuk walki na świecie, czyli UFC.

***

Warto wspomnieć, że ta lista jest całkiem długa, bo na przykład przy eWinner udziela się Marcin Gortat, Betclic wspiera się wizerunkiem Zbigniewa Bońka, zaś STS współpracuje także z aktorem, Cezarym Pazurą, który jest wielkim fanem sportu.