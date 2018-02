XFX XTi 1000W 80 Plus Titanium - nowy zasilacz

Firma XFX poszerzyła swoje portfolio o nowy model zasilacza o nazwie XTi 1000W 80 Plus Titanium. Urządzenie to zapewni moc 1000 W i sprawność na poziomie 94%. Zapewne sprawdzi się on wśród osób, które budują bardzo wydajny komputer z kilkoma GPU.



Nowość wykonana jest w oparciu o komponenty wysokiej jakości, gdzie wykorzystano technikę SolidLink. XFX podaje, że za sprawą dodania drugiej płytki PCB i zmniejszeniu w ten sposób liczby przewodów, co zmniejsza tym samym straty energii. Zasilacz posiada jedną, silną szynę +12 V, ale umożliwia także korzystanie z trybu Multi rail. Za rozpraszanie energii odpowiada wentylator 135 mm. Mamy tutaj cały zestaw zabezpieczeń: OCP, OVP, OPP, UVP, OTP i SCP.



Wszystkie kable są w pełni modułowe. Mamy tutaj następuję wtyczki: 1x ATX 20+4 pin, 1x CPU 4+4 pin i 1x CPU 8 pin, 8x PCIe 6+2 pin, 10x SATA, 6x Molex i 1x FDD. Wymiary tego modelu to 31,9 x 21 x 16,3 cm, a jego waga wynosi 2,76 kg. Producent udziela pięć lat gwarancji. Cena nie jest jeszcze znana.