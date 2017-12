Wygraj wideorejestrator wart ponad 1100 zł

DOD, popularny producent wideorejestratorów, właśnie ogłosił konkurs, w którym do wygrania jest jedna z najbardziej zaawansowanych kamer samochodowych na rynku.

„To był dla nas naprawdę udany rok. Cieszymy się z faktu, że nasze produkty spodobały się polskim kierowcom (i nie tylko im). Przez ostatnie miesiące otrzymaliśmy od was wiele pozytywnych komentarzy, za co bardzo dziękujemy! By udowodnić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za otrzymane wsparcie, postanowiliśmy oddać jednemu z was zaawansowany wideorejestrator LS475W+” – informuje producent na swojej stronie.

Konkurs organizowany przez DOD jest tym cenniejszy, iż wartość wspomnianej kamery wynosi ponad 1100 zł. Co jeszcze warto wiedzieć o LS475W+? Urządzenie nagrywa obraz w jakości FullHD, a dołączony do zestawu filtr polaryzacyjny redukuje niechciane odbłyski od szyby i pogłębia intensywność barw. Do tego dochodzi też kilka przydatnych funkcji, takich jak tryb parkingowy czy aktualizowana co 2-3 miesiące baza danych, wskazująca na położenie wszystkich fotoradarów na terenie Polski.

By zyskać szansę wygrania LS475W+, wystarczy wykonać dwa bardzo proste zadania, które możecie znaleźć na oficjalnej stronie konkursowej. Zabawa potrwa do 22 grudnia br.