Wydajny zasilacz LC-Power LC750 V2.31 Platinum z certyfikatem sprawności 80 PLUS Platinum

LC-Power to niemiecki producent sprzętu z branży nowych technologii, którego korzenie sięgają miasta Düsseldorf, gdzie ponad 16 lat temu została założona ta międzynarodowa już dziś firma. LC-Power dostarcza na rynki całego świata produkty w przystępnej cenie przy zachowaniu jak najwyższej jakości. Potwierdzeniem dbałości o najwyższe standardy jest oferta ponad 30 zasilaczy, posiadających oficjalny certyfikat 80 PLUS oraz liczne rekomendacje ekspertów. Ciągły rozwój marki LC-Power oraz rosnący popyt na urządzenia niemieckiego producenta zaowocowały powstaniem produktów z segmentu „premium”, które dzięki swojej jakości oraz użyteczności coraz częściej goszczą na biurkach graczy, czego wiodącym przykładem jest wydajny zasilacz LC-Power LC750 V2.31 Platinum o mocy znamionowej 750 W i certyfikatem sprawności 80 PLUS Platinum, który zapewnia efektywność energetyczną przekraczającą 92%.

Jest to jednostka zasilająca przeznaczona do budowy wydajnych zestawów komputerowych, wpasowująca się w wysokie oczekiwania graczy oraz entuzjastów. Zasilacz wykorzystuje przetwornicę DC-DC, zapewniając precyzyjną regulację i stabilność napięć oraz zgodność z najnowszymi procesorami Intel oraz AMD. Konstrukcja przygotowana jest przez jednego z wiodących producentów OEM, Andyson, z wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów, dbając o długą żywotność oraz bezpieczeństwo pracy podzespołów komputera. W konstrukcji zastosowano Renomowane tajwańskie kondensatory elektrolityczne Teapo. Seria Platinum to bardzo wydajne jednostki, które należą do elitarnej grupy topowych zasilaczy, które zapewniają Wysoką sprawność energetyczną, a dzięki zastosowaniu pojedynczej mocnej linii +12 V, gwarantują bezpieczną oraz stabilną pracę podzespołów nawet po overclockingu.

Niemiecki producent wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, zaprojektował obudowę zasilacza w taki sposób, aby dobrze prezentowała się w przeszklonych obudowach gamingowych. Unikatowa powłoka lakiernicza w kolorze czarnym, nadaje wyjątkowy charakter urządzeniu.

LC-Power LC750 V2.31 Platinum jest konstrukcją w pełni modularną z wszystkimi odpinanymi przewodami, zarówno PCI-Express 6+2 pin, SATA jak i przewodem zasilającym. Przewody są płaskie co umożliwia wygodne ich podłączenie w obudowie, a jednocześnie ułatwia obieg powietrza.

Za wysoką kulturę pracy odpowiada 135 milimetrowy cichy wentylator z prędkością maksymalną 1800 obr./min, który pracując w trybie ciągłym zapewni niskie temperatury urządzenia, zapewniając długą i bezawaryjną pracę.

Producent zapewnia wszelkie możliwe zabezpieczenia:

SCP - zabezpieczenie zwarciowe

OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe

OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe

UVP - zabezpieczenie podnapięciowe

OCP - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

Specyfikacja LC-Power LC750 V2.31 Platinum:

Moc 750 W

W pełni modularne, płaskie przewody

Konwertery DC -DC

Certyfikat 80 PLUS® PLATINUM

Wydajność> 92 %

Pobór mocy w trybie standby w zgodność z ERP LOT6: < 0,5W

Wentylator 135 mm

4x przewody PCI-Express 6+2 pin

Aktywne PFC

Jedna mocna szyna zasilająca +12V (obciążalność 744 W)

Pakiet zabezpieczeń: SCP, OVP, OPP, UVP, OCP

Niemiecki producent udziela 5 lat gwarancji na zasilacz, a cena SRP wynosi 499 zł.