W kontakcie z ukochanymi dziadkami

Smartfony TP-Link Neffos to urządzenia, które podbijają serca użytkowników wysoką jakością wykonania, nowoczesnym i eleganckim wyglądem, płynną pracą oraz atrakcyjną ceną. Budżetowe modele Neffos C9A, Y5s oraz C5A z pewnością przypadną do gustu osobom, które chcą sprawić ukochanym dziadkom prezent z okazji ich święta. Neffosy doskonale sprawdzą się w codziennych zadaniach, ułatwiając babci i dziadkowi kontakt z bliskimi osobami oraz korzystanie z dobrodziejstw technologii.

Polecane na prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka Neffosy to wydatek rzędu zaledwie kilkuset złotych. Neffos C9A można zakupić od ok. 400zł, Y5s ok. 300zł, a najtańszy model C5A od ok. 200zł.

Pierwsza propozycja - Neffos C9A wyróżnia się 5,45-calowym wyświetlaczem typu full-view, zamkniętym w smukłej obudowie. Model ten wyposażono w pojemną baterię 3020mAh, funkcję rozpoznawania twarzy, czytnik linii papilarnych i system Android 8.1 Oreo wspierany autorską nakładką NFUI 8.0. Smartfon jest bardzo lekki – waży zaledwie 145g. Warto również podkreślić przydatne na co dzień funkcje ekranu: możliwość obsługi w rękawiczkach, wybudzanie podwójnym kliknięciem i sterowanie aplikacjami za pomocą prostych gestów. Pełnoekranowy wyświetlacz IPS o proporcjach 18:9 oraz rozdzielczości HD+ zapewnia doskonałe wrażenia wizualne podczas korzystania z multimediów. Wydłużony ekran pozwala na wygodniejsze czytanie - tekst napisany większymi czcionkami prezentuje się na nim dobrze, ułatwiając czytanie osobom o słabszym wzroku. Wśród ustawień nakładki NFUI jest także zmniejszenie natężenia niebieskiego światła ekranu, które wpływa na zmęczenie oczu. Dziadkowie z pewnością docenią Twoją troskę o ich wzrok!

Dzięki zaawansowanym technologicznie kamerom Neffos C9A, wykonuje piękne zdjęcia, a szeroki kąt przedniego aparatu 5MP umożliwia zrobienie selfie, które obejmie nawet dużą, wielopokoleniową rodzinę. System automatycznego ogniskowania z detekcją fazy w tylnym aparacie 13MP pozwala na zarejestrowanie ostrych i szczegółowych fotografii. Dziadkowie nie będą więc musieli martwić się, że ich zdjęcia wyjdą „poruszone”.

C9A otrzymał czterordzeniowy procesor MediaTek MTK6739WW, 16GB pamięci ROM i 2GB RAM. Obsługuje dwie karty SIM w technologii Dual Standby oraz posiada trzeci slot na dodatkową kartę microSD, z pomocą której zwiększymy pamięć do 128GB.

Neffos C9A dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i srebrnym. Wraz ze smartfonem użytkownik otrzymuje także słuchawki, etui i folię ochronną na ekran.

Kolejna propozycja prezentu dla babci i dziadka to model Neffos Y5s z baterią o pojemności 2450mAh. 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD oraz matryca IPS pozwalają uzyskać piękną kolorystykę i dobry wygląd obrazu w szerokim zakresie kątów.

Atutem smartfona jest też jego mała waga (155g), a dzięki poręcznemu rozmiarowi wygodnie leży on w dłoni. Atrakcyjne wzornictwo i ergonomiczna konstrukcja z pewnością przypadną do gustu starszemu pokoleniu. Telefon Neffos Y5s cechuje się niezawodnością, szybkim działaniem i dużymi możliwościami transmisji danych. Jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon oraz układ graficzny Adreno. Procesor połączono z pamięcią RAM o pojemności 2 GB, dzięki czemu smartfon bez zarzutu sprawuje się w codziennym użytkowaniu. Wewnętrzna pamięć oferuje 16 GB, ale w razie potrzeby można zwiększyć pojemność do 32GB, dodając kartę microSD.

4G LTE w Neffosie Y5s umożliwia transmisję danych z prędkością do 150 Mb/s. Użytkownik może wykorzystywać usługi superszybkiego dostępu do Internetu w celu optymalnego przeglądania stron www, pobierania plików i strumieniowej transmisji, niemal wszędzie.

Dobrą jakość zdjęć i filmów gwarantuje ośmiomegapikselowy tylny aparat urządzenia. Utrwala on wyraziste obrazy o dużej szczegółowości, a wbudowany system autofokus pomaga uzyskać ostrość przy słabszym oświetleniu.

Ostatni z proponowanych modeli Neffos C5A spodoba się Twoim bliskim, którzy dzięki niemu zyskają możliwości jakie oferuje nowoczesna technologia. System Android 7.0 pozwali im w prosty, intuicyjny sposób korzystać ze smartfona i idealnie dostosować go do indywidualnych potrzeb. Wielkość (5 cali) i jasność ekranu (400 nitów) sprawdzą się zarówno podczas codziennej pracy, jak i korzystania z multimediów. Ekran wyświetla szczegółowy obraz w żywych kolorach, a to przekłada się na przyjemność z korzystania z multimediów i oglądania zdjęć, które tak lubią dziadkowie.

W sercu Neffosa C5A znajduje się czterordzeniowy procesor MT6580M, który wspierany przez 1GB pamięci RAM, 8GB ROM pozwala na płynną pracę. Ponieważ ten model posiada slot na dodatkową kartę pamięci (do 32GB), pamiątkowych fotografii może zmieścić naprawdę dużo. Obudowę tego budżetowego smartfona wykonano z wysokiej jakości plastiku w szarym kolorze, stylizowanego na szczotkowane aluminium. Cała konstrukcja jest dopracowana, dobrze spasowana i bardzo lekka. C5A został wyposażony w moduł GPS i akcelerometr, dzięki którym doskonale sprawdza się w roli nawigacji. Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 2300mAh, która umożliwia na pracę przez cały dzień bez konieczności doładowania.

Neffosy zapewniają duże możliwości w stosunku do ceny, doskonale łącząc wysoką jakość i wydajność. Są więc znakomitym pomysłem na prezent. Z pewnością ucieszą i babcię, i dziadka, zapewniając im kontakt z ukochanym wnuczkiem oraz dostęp do technologii, z której będą mogli korzystać w prosty, intuicyjny sposób.