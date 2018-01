Vaio S11 i S13 - nowe laptopy z Kaby Lake Refresh

Firma Vaio planuje niebawem rozpoczęcie dostaw nowych modeli komputerów przenośnych S11 i S13. Modele te będą wyposażone w procesory Kaby Lake Refresh, które są następcami układów siódmej generacji.



Urządzenia te mają do przedsprzedaży trafić jeszcze w tym miesiącu. Najtańsza wersja będzie kosztowała 1365 dolarów. Model S11 ma ekran 11,6 cala i może działać z dala od ładowarki do 15 godzin. Vaio S13 posiada wyświetlacz 13,3 cala i będzie pracował na baterii do 12 godzin. Oba komputery oferują rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czterordzeniowy procesor Intel Core i5-8250U i Core i7-8550U, pamięć RAM DDR4 do 16 GB, nośnik SSD do 1 TB, trzy porty USB 3.0, slot na kartę SD, kontroler sieci bezprzewodowych, Bluetooth 4.1, modem LTE i wyjście HDMI.



Wersja S11 waży prawie 900 gramów, a S13 niecałe 1,1 kilograma. Mają one grubość zaledwie 1,8 cm. Co ciekawe pomimo tak cienkich obudów mamy tutaj wyjście D-Sub i Ethernet 1 Gbps.