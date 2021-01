Uniwersalny, szybki i trwały. Pierwszy czytnik do kart CFexpress od TRANSCEND

TRANSCEND prezentuje swój pierwszy czytnik kart pamięci CFexpress odpowiadający na potrzeby profesjonalnych fotografów i filmowców. RDE2 obsługuje zarówno urządzenia ze złączem USB typu A, jak i typu C oraz osiąga prędkości transferu nawet do 20 Gbps. Bardzo lekka aluminiowa obudowa i silikonowa osłona sprawiają, że urządzenie jest nie tylko przenośne, ale i trwałe.

Czytnik RDE2 został stworzony do obsługi kart pamięci CFexpress typu B . Akcesorium wyposażone w złącze USB C i interfejs USB 3.2 Gen 2x2 oferuje prędkości transferu nawet do 20 Gbps . Dzięki temu idealnie sprawdzi się w pracy z szybkimi, profesjonalnymi kartami pamięci, wydobywając ich pełen potencjał.

Akcesorium zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnych fotografach korzystających z lustrzanek cyfrowych, aparatów bezlusterkowych i zaawansowanych kamer. W zestawie znajdują się dwa kable – USB typu C do USB typu C oraz USB typu C do USB typu A. Dzięki temu czytnik można podłączyć do komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych zarówno z portem USB typu A, jak i typu C – co maksymalnie ułatwi obróbkę, przenoszenie i pracę z plikami multimedialnymi.

RDE2 jest zbliżony wymiarami do karty kredytowej, z łatwością można go więc uwzględnić w wyposażeniu zabieranym na sesje. Czytnik został opakowany w lekką, odporną na zadrapania aluminiową obudowę. Dodatkowo z zewnątrz chroniony jest przed ciepłem i skutkami codziennej eksploatacji dzięki antypoślizgowej powłoce z silikonu.

Gwarancja i cena

Czytnik trafi do sprzedaży już w marcu, a jego sugerowana cena to 220 PLN. Producent zapewnia dwuletnią gwarancję na sprzęt.