UGREEN z zestawem akcesoriów dla ceniących ergonomię pracy

UGREEN to marka specjalizująca się w produkcji wysokiej klasy akcesoriów komputerowych – hubów, ładowarek, przewodów, przejściówek, adapterów Bluetooth, a także słuchawek bezprzewodowych. Wszystkim, którzy cenią sobie ergonomię pracy, przypadną do gustu dwa przydatne urządzenia z oferty producenta – stacja dokująca X-Kit Laptop Stand oraz adapter 9-in-1 USB C Hub.

Producenci nowoczesnych laptopów prześcigają się w stworzeniu jak najcieńszego urządzenia. Często ceną tego zabiegu jest ograniczanie liczby portów na rzecz uniwersalnego złącza USB Typu C. Problem powstaje, gdy do komputera musimy podłączyć jednocześnie kilka zewnętrznych urządzeń, a łączność bezprzewodowa w danym przypadku nie jest możliwa. W takich sytuacjach wyjątkowo pomocne okażą się akcesoria przygotowane przez UGREEN.

X-Kit Laptop Stand to wyjątkowy gadżet, który sprawi, że praca na komputerze będzie ergonomiczna i o wiele wygodniejsza. To wielofunkcyjna podstawka pod laptopa z możliwością regulacji kąta nachylenia. Dzięki wyższej pozycji ekranu użytkownicy mogę przybrać właściwą, zdrowszą dla kręgosłupa pozycję do pracy. Dodatkowo ustawienie laptopa na podstawce zapewni mu lepszy przepływ powietrza, co przełoży się na wydajniejsze chłodzenie i niższą temperaturę. X-Kit jest wyposażony w złącze USB typu C, dwa porty USB-A 3.0 Gen1, HDMI, które zapewnia wsparcie dla obrazu 4K oraz porty kart pamięci SD i TF. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji, wystarczy podpiąć ją do komputera poprzez USB Typu C. X-Kit Laptop Stand wyróżnia się swoim estetycznym designem, za który został wyróżniony prestiżową nagrodą Red Dot Award 2021. Całość wykonana została z wysokiej jakości materiałów i waży zaledwie 283g, a po złożeniu bez problemu zmieści się do plecaka lub torby.

W ofercie UGREEN dostępny jest także adapter 9-in-1 USB C Hub. To przenośne i wygodne akcesorium, które pomoże zwiększyć liczbę dostępnych portów komputera, smartfona czy tabletu. Wystarczy podłączyć adapter przewodem ze złączem USB Typu C do wybranego urządzenia, aby móc korzystać z trzech dodatkowych portów USB 3.0, portu USB-C, wejścia HDMI ze wsparciem dla rozdzielczości 4K, VGA oraz sieciowego RJ45. Hub marki UGREEN jest także wyposażony w czytnik kart pamięci SD i microSD. Urządzenie to umożliwia również szybkie ładowanie dzięki złączu USB Typu C Power Delivery 100 W. Hub jest bardzo kompaktowy i łatwy w transporcie dzięki specjalnej wnęce, w której można umieścić przewód gdy z niego nie korzystamy. Jego wymiary zbliżone są do popularnych smartfonów.

UGREEN X-Kit Laptop Stand można nabyć w oficjalnym sklepie marki na Allegro w cenie 399 zł, a 9-in-1 USB C Hub w cenie 369 zł.