ttec ArtPower – energia w pięknej oprawie

Powerbank jest czymś, co większość użytkowników urządzeń przenośnych ma zawsze przy sobie – dlatego wybierając takie urządzenie warto zadbać, by było nie tylko pojemne, lekkie, bezpieczne i niezawodne… ale również przyjemne dla oka. W te kryteria idealnie wręcz wpisują się nowe powerbanki firmy ttec z serii ArtPower, których obudowy ozdobiono wzorami nawiązującymi do natury.

Do wyboru są obecnie trzy, bardzo ciekawe wizualnie motywy obudowy – kwiecisty Botanical, owocowy Pineapple oraz przedstawiający flamingi Flamingo. Wszystkie utrzymane w naturalnej, delikatnej kolorystce, a same obudowy są przyjemnie obłe i cienkie.

Nowości oferują 4,000 mAh pojemności – co z powodzeniem wystarczy na jedno lub dwukrotne naładowanie baterii smartfona (w zależności od tego, w jakie ogniwo jest on wyposażony). Mając takie urządzenie w torbie, plecaku czy kieszeni użytkownik może mieć pewność, że w ciągu długiego dnia (pełnego rozmów, surfowania po sieci, robienia zdjęć, oglądania filmów czy grania) nie zabraknie mu energii.

Co ważne, nowe powerbanki obsługują szybkie ładowanie (1A) i wyposażone są w zestaw technologii dbających o bezpieczeństwo ładowanych urządzeń (np. ochronę przed przepięciami). Przydatnym dodatkiem jest funkcja latarki oraz diody informujące o stanie pracy powerbanka oraz jego aktualnej pojemności.

Cenę ustalono na 89 zł.