Trzy zaawansowane monitory gamingowe AOC z szybkimi panelami IPS

Firma AOC, czołowy producent monitorów gamingowych i akcesoriów, dodaje do oferty trzy 27-calowe wyświetlacze. AG274QXM, AG274UXP i AG274QG są monitorami z serii AGON PRO przeznaczonej dla najbardziej wymagających graczy. Dwa z nich obsługują rozdzielczość Quad HD, a model AG27UXP wyświetla obraz w rozdzielczości 4K. Wszystkie prawie całkowicie pokrywają paletę barw DCI-P3.

576 stref podświetlenia

AOC AG274QXM jest monitorem dla graczy ceniących głęboką czerń oraz żywe kolory matryc IPS. Dzięki zastosowaniu technologii Mini LED można na nim wyświetlić o wiele lepsze czernie niż w modelach korzystających z klasycznego podświetlenia. Diody podzielone na 576 dynamicznych stref rozświetlają się lub wygaszają, dostosowując się do aktualnego obrazu na ekranie.

AG274QXM wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 170 Hz. Zastosowany w nim 10-bitowy panel odwzorowuje 1,07 mld kolorów. Jest to jeden z wymogów spełnianego przez monitor standardu VESA DisplayHDR 1000. Jego parametry predysponują go jako uzupełnienie nie tylko komputera, ale też XBOX-a zapalonego gracza.

Rozdzielczość 4K i porty HDMI 2.1

Dla graczy poszukujących wyższej rozdzielczości przewidziano model AG274UXP. Na panelu typu Nano-IPS wyświetla on obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 px z odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Monitor jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 600. Dwa porty HDMI 2.1 pozwalają w pełni wykorzystać możliwości monitora po sparowaniu z PlayStation 5, XBOX One Series X oraz komputerami z kartami Radeon z serii RX 6000 oraz NVIDIA z serii RTX 3000.

G-SYNC Ultimate oraz Reflex Latency Analyzer

Fanów gier turniejowych oraz graczy lubiących śrubować swoje osiągi może zainteresować model AG274QG. Jest on zgodny z G-SYNC Ultimate oraz została w nim zaimplementowana technologia NVIDIA Reflex.

Technologia Reflex jest wspierana m.in. przez takie gry jak:

• Fortnite

• Valorant

• Call of Duty: Warzone

• Apex Legends

• CounterStrike: Global Offensive (CS:GO)

Rozwiązanie Reflex jest uzupełniane nie tylko przez odświeżanie 240 Hz, ale też funkcję Reflex Latency Analyzer. Po podłączeniu kompatybilnej myszy (np. AOC GM500) do portu USB w monitorze użytkownik może uzyskać szczegółowy raport odnośnie czasu, jaki mija od naciśnięcia przycisku myszy do wykonania akcji w grze. Jest to funkcja przydatna dla osób, które chcą wycisnąć absolutne maksimum ze swojej konfiguracji i zyskać każdą milisekundę przewagi w rozgrywkach.

27-calowy panel AG274QG o rozdzielczości QHD (2560 x 1440) wyświetla 1.07 miliarda kolorów, pokrywa 98% przestrzeni barwowej DCI-P3 oraz spełnia standard VESA DisplayHDR 600. Urządzenie wyposażono dodatkowo w 4-portowy hub USB 3.2.

Prezentowane monitory cechują się również podświetleniem RGB (Light FX). We wszystkie trzy urządzenia wbudowano po dwa 5-watowe głośniki kompatybilne z DTS. Modele AG27QXM oraz AG274UXP wyposażono w złącza USB-C (ze wsparciem Power Delivery do 65W) oraz przełącznik KVM. Model AG274UXP dodatkowo obsługuje tryb Picture By Picture. Funkcje te ułatwiają przełączanie się między urządzeniami, np. laptopem i komputerem stacjonarnym.

Ceny i dostępność

Sugerowane ceny detaliczne oraz dostępność nowych modeli AOC:

• AG274QXM – 4 699 PLN – październik 2021,

• AG274UXP – 4 479 PLN – luty 2022,

• AG274QG – 4 479 PLN – luty 2022.

Gwarancja:

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.