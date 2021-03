TP-Link poszerza portfolio przełączników współpracujących z platformą Omada SDN

Oferta TP-Link wzbogacona została aż o pięć nowych przełączników służących do rozbudowy infrastruktury sieciowej małych i średnich firm. Wszystkie urządzenia posiadają rozbudowane opcje zarządzania oraz szereg zabezpieczeń, które pozwalają chronić firmową sieć przed zagrożeniami. Przełączniki polecane są właścicielom firm oraz administratorom sieci, którym zależy na tworzeniu skalowalnych sieci przewodowych oraz Wi-Fi w pełni kontrolowanych za pomocą jednego interfejsu. Platforma Omada SDN sprawia, że zarządzanie siecią jest niezwykle proste i wygodne dzięki zdalnemu sterowaniu poprzez chmurę.

Model TL-SG3210XHP-M2 wyposażono w osiem portów PoE+ 2,5G dzięki czemu urządzenie już teraz jest gotowe do budowy sieci przyszłości, zapewniając wystarczającą przepustowość do obsługi punktów dostępowych Wi-Fi 6. Do integracji przełącznika z resztą infrastruktury sieciowej służą dwa sloty SFP+

o prędkości aż 10Gb/s, które redukują opóźnienia do minimum. Całkowity budżet mocy urządzenia wynosi 240W, przy czym na każdym porcie moc może wynieść maksymalnie 30W. Przełącznik jest w pełni zgodny ze standardem 802.3af/at PoE+. Switch obsługuje protokół IPv6 oraz posiada opcję konfiguracji VLAN (standard 802.1Q), dzięki której możliwe jest dzielenie sieci na mniejsze, odizolowane segmenty, co zwiększa jej wydajność oraz gwarantuje wysoki poziom zabezpieczeń. Z kolei QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping pozwalają na optymalizację transmisji głosu i wideo.

Przełącznik TL-SG3210XHP-M2 wyposażono w szereg skutecznych zabezpieczeń. Wiązanie IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control oraz DHCP Snooping to funkcje, które chronią sieć przed zagrożeniami. Natomiast funkcja ACL (Access Control Lists) ma zastosowanie w przypadku blokowania dostępu do określonych zasobów sieci. IGMP Snooping pozwala na inteligentne skierowywanie strumieni multicastowych tylko do określonych subskrybentów, a IGMP Throttling oraz IGMP Filtering skutecznie ograniczają nieupoważnionym użytkownikom dostęp do transmisji multicast.

TL-SG3210XHP-M2 polecany jest do podłączenia punktów dostępowych WiFi 6 oraz NASów z portami 2,5G. Dzięki slotom SFP 10G switch TL-SG3210XHP-M2 zapewni nieprzerwalną transmisję

w środowiskach, gdzie przetwarzane są znaczne ilości danych. Przełącznik nadaje się do montażu

w szafce Rackowej.

Drugi nowy model przełącznika to TL-SG3428MP, który wyposażono w 24 porty PoE+ oraz cztery gigabitowe sloty SFP. Łączny budżet mocy tego przełącznika wynosi 384W, z czego na jednym porcie moc może wynieść maksymalnie 30W. Urządzenie jest w pełni zgodne ze standardem 802.3af/at PoE+. Podobnie jak poprzedni model switch obsługuje protokół IPv6, posiada opcję konfiguracji VLAN oraz funkcje QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping. TL-SG3428MP świetnie sprawdzi się w średniej wielkości biurze. Można do niego podłączyć zarówno komputery PC, jak i punkty dostępowe WiFi, telefony IP oraz kamery CCTV. Można również zamontować go w szafie Rackowej.

Kolejne nowe przełączniki w ofercie TP-Link to modele TL-SG3428 oraz TL-SG3428X. Pierwszy z nich posiada 24 gigabitowe porty RJ45 oraz cztery gigabitowe sloty SFP. Urządzenie doskonale sprawdzi się

w średniej wielkości biurach do podłączenia sprzętów biurowych, takich jak komputery, drukarki itp. Drugi switch wyposażono w 24 gigabitowe porty RJ45 oraz cztery sloty SFP 10G. Ten przełącznik również jest odpowiedni do średniej wielkości biura, przy czym dzięki slotom 10G polecany jest szczególnie do wymagających środowisk o intensywnym ruchu danych pomiędzy punktami dystrybucji sieci. Urządzenia mogą pracować w szafce Rackowej.

Portfolio nowych przełączników od TP-Link uzupełnia TL-SG2008 wyposażony w osiem gigabitowych portów RJ45. Ten model sprawdzi się w małych biurach z niewielką ilością urządzeń do podłączenia (komputery, drukarki itp.). Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę urządzenia. Tak samo jak wszystkie nowe modele, switch ten obsługuje protokół IPv6, posiada opcję konfiguracji VLAN oraz funkcje QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.

Wszystkie nowe przełączniki od TP-Link mogą być zarządzane klasycznie poprzez graficzny interfejs GUI dostępny z poziomu przeglądarki oraz poprzez wiersz poleceń, a także centralnie, z poziomu chmury dzięki integracji z platformą Omada SDN. Platforma Omada SDN pozwala administratorom w łatwy

i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Więcej informacji o platformie Omada SDN dostępnych jest na stronie TP-Link.