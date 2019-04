TL-SL1218MP – wydajny przełącznik do zastosowań CCTV

Przełącznik TP-Link TL-SL1218MP został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP. Dzięki technologii PoE, instalacja systemu jest łatwa i mało kosztowna. Tryb Extend zwiększa zasięg transmisji PoE nawet do 250 metrów, przez co TL-SL1218MP to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

Najnowszy przełącznik od TP-Link doskonale trafia w zapotrzebowanie klientów poszukujących rozwiązań, które są łatwe i niedrogie w instalacji. TL-SL1218MP posiada 16 portów RJ45 PoE+ 10/100Mb/s, dwa gigabitowe porty RJ45 oraz dwa gigabitowe gniazda combo SFP. Urządzenie wyposażono w tryb priorytetowania dla portów 1-8.

Atutami przełącznika są także: zasięg transmisji danych do 250 metrów i zasilanie w trybie PoE Extend. Te właściwości odgrywają znaczącą rolę przy wykorzystaniu urządzenia w systemach nadzorujących.

TL-SL1218MP działa w standardzie 802.3af/at (PoE+). Łączna moc urządzeń zasilanych przez 16-portowy przełącznik może wynosić 192 W, przy czym każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy. Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w systemach nadzorujących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dodatkowym plusem jest łatwość obsługi 16-portowego przełącznika oraz brak konieczności przeprowadzania jego konfiguracji.

Więcej informacji na temat TL-SL1218MP dostępnych jest na stronie internetowej.

Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.