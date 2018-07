Solarbooster – wydajne ładowarki solarne od Xtorm

Xtorm zaprezentował dwa nowe produkty, które zdecydowanie powinny zainteresować osoby, które chciałyby używać swojego sprzętu elektronicznego z daleka od gniazdka – np. turystów, żeglarzy czy po prostu wszystkich planujących urlop z daleka od cywilizacji. Firma odświeżyła swoją ofertę mat solarnych wyposażonych w porty USB, idealnych do ładowania smartfonów, tabletów czy aparatów fotograficznych w terenie.

Nowe modele – SolarBooster 21 W oraz SolarBooster 14 W – to zmodernizowane wersje produktów już dostępnych w ofercie firmy. Zastosowano w nich najefektywniejsze dostępne na rynku „cywilnym” panele solarne SunPower®, gwarantujące nie tylko szybkie ładowanie urządzeń mobilnych i minimalne straty energii, ale także wysoką wydajność nawet w pochmurne dni (choć oczywiście w te słoneczne proces ładowania przebiegał będzie szybciej). Warto doprecyzować, że ogniwa solarne przetwarzają na energię elektryczną promieniowanie UV a nie światło słoneczne – ważne jest więc, by mata była wystawiona na bezpośrednią ekspozycję tych promieni (to właśnie dlatego mata umieszczona za oknem w mieszkaniu czy samochodzie może nie ładować podłączonego do niej sprzętu – ponieważ większość szyb w oknach czy pojazdach pokryta jest filtrem blokującym promieniowanie UV).

Najważniejszą nowością w odświeżonych modelach jest zamontowanie w nich wyświetlaczy LCD, pozwalających na sprawdzenie w dowolnym momencie jakie jest natężenie prądu „podawanego” do ładowanego urządzenia. W obu znajdziemy też układ APM, dzięki któremu nowe maty solarne potrafią optymalnie zarządzać energią i dostarczać do ładowanych urządzeń prąd o idealnie dopasowanych do ich specyfiki parametrach. Urządzenia wyposażono też w zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeładowaniem.

Oba nowe modele wyposażone są również w dwa porty USB 5V/2.1A – co oznacza, że w optymalnych warunkach mogą jednocześnie szybko ładować dwa urządzenia. Różnice pomiędzy nowościami to przede wszystkim moc – 21 watów w modelu SolarBooster 21 W oraz 14 w SolarBooster 14 W. Drugą różnicą są rozmiary – model 21 W mierzy 630 x 320 mm po rozłożeniu (wymiary zamkniętego to 320 x 155 x 35mm; waga: 425 g), zaś 14W: 465 x 310 mm (po zamknięciu: 310 x 155 x 26 mm; 315 g).

W zestawie użytkownik znajdzie również kabel USB oraz karabinek, pozwalający np. na przypięcie maty do plecaka (dzięki czemu możliwe jest ładowanie urządzeń mobilnych podczas wędrówki).

Nowości pojawią się wkrótce w sklepach.