Przenośny monitor AOC z hybrydowym połączeniem USB

AOC uzupełnia swoją ofertę monitorów przenośnych o model I1601P. Został on wyposażony w nowoczesne złącze USB-C, jednak sygnał obrazu może być do niego wysyłany też przez port USB-A. Dzięki temu użytkownicy starszych urządzeń również będą mogli czerpać z korzyści, jakie niesie mobilny ekran.



Zbudowany z myślą o mobilności

Praca z użyciem dwóch monitorów staje się coraz powszechniejsza. Jednak nie zawsze jest możliwa z wykorzystaniem konwencjonalnych ekranów. Dlatego AOC proponuje monitor, który sprawdzi się w podróży, jako dodatkowy wyświetlacz na stanowisku pracy z ograniczoną przestrzenią czy narzędzie dla przedstawiciela handlowego.

I1601P oparto na 15,6-calowej matrycy IPS z matową powłoką. Dzięki temu kąty widzenia obrazu są szerokie, a refleksy świetlne zredukowane.

Monitor długością i wysokością odpowiada laptopom 15”, dla których może być wygodnym uzupełnieniem. Grubość 8,5 mm oraz waga na poziomie 800 g ułatwiają jego transport.

W zestawie znajduje się magnetyczne etui Smart Cover, które spełnia nie tylko rolę ochronną ekranu w trakcie gdy jest on nieaktywny. Po rozłożeniu staje się też podkładką, umożliwiającą ustawienie monitora zarówno pionowo, jak i poziomo. Tę funkcjonalność uzupełnia wbudowana w I1601P opcja automatycznego obracania obrazu.



Sygnał obrazu również po tradycyjnym USB

Ekrany podłączane przez interfejs USB-C wymagają obsługi protokołu DP Alt Mode do przesyłania obrazu. Wsparcie dla tego standardu nie zawsze jest implementowane w laptopach i smartfonach. Szczególnie dotyczy to tych, które nie są flagowymi produktami. Co więcej, w nieco starszych urządzeniach można wcale nie spotkać portu USB-C.

Rozwiązaniem jest technologia Display Link. Wystarczy zainstalować sterowniki kompatybilne z systemami Windows, Android, MacOS, Chrome OS oraz Ubuntu i nie jest się zdanym na obecność DP Alt Mode. Dzięki Display Link, I1601P można podłączyć zarówno przy pomocy zyskującego na popularności USB-C oraz najpowszechniejszego portu USB w wersji A. W zestawie z monitorem znajduje się przewód z przejściówką chronioną przed zgubieniem.

Cena i dostępność:

AOC I1601P wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 1 069 PLN.