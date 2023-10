Premiera: Genesis Thor 404 TKL – nowa klawiatura dla wymagających graczy

Marka Genesis zaprezentowała właśnie następcę uznanej klawiatury Thor 303 TKL. Nowy model Thor 404 TKL został stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach.

Genesis Thor 404 TKL to klawiatura mechaniczna łącząca kluczowe cechy swojego poprzednika z nowymi rozwiązaniami, dzięki którym całość ma świetnie sprawdzić się w rękach początkujących oraz bardzo wymagających graczy. Duża w tym zasługa zupełnie nowych przełączników. Użytkownicy mają do wyboru warianty z liniowymi mechanizmami Gateron Yellow Pro oraz uniwersalnymi Kailh Box Brown V2.

Jak deklaruje producent, w przypadku Gateron Yellow Pro użytkownicy mogą liczyć na wytrzymałość do 60 mln kliknięć, doskonałą dynamikę, a także reakcję po wciśnięciu na zaledwie 2 mm pod wpływem nacisku 50 g. Mechanizmy Kailh Box Brown V2 cechują się z kolei wyczuwalnym punktem aktywacji i wyjątkową sprężystością. Przełączniki te wyróżniają się wytrzymałością do 80 mln kliknięć, a także aktywacją po wciśnięciu na 2 mm przy nacisku 55 g.

Co istotne, całość odznacza się systemem Hot–Swap, który pozwala wymienić fabryczne przełączniki na dowolne, 5-pinowe mechanizmy, wliczając w to produkty takich firm jak: Cherry MX, Kailh i wielu innych. Klawiatura Genesis Thor 404 TKL charakteryzuje się również udoskonalonymi stabilizatorami i wysokiej jakości smarowaniem, co powinno przełożyć się na lepsze czucie klawiszy i wyższą precyzję w każdej sytuacji.

W porównaniu do poprzednika Thor 404 TKL oferuje w pełni zamkniętą konstrukcję typu non-floating, która ma zagwarantować większą stabilność klawiatury, jak i samych klawiszy. Ponadto ma ona stanowić idealny wybór dla użytkowników ceniących ciszę, bowiem — jak twierdzi producent — głośność dźwięku przełączników udało się zminimalizować za pomocą specjalnej pianki ukrytej wewnątrz urządzenia. Warto wspomnieć również o dedykowanym oprogramowaniu pozwalającym na stworzenie skrótów klawiszowych, makr oraz edycję podświetlenia LED RGB.

Klawiatury Genesis Thor 404 TKL będą dostępne w sugerowanej cenie 299,00 zł (wersje z przełącznikami Gateron) oraz 329,00 zł (wersje z przełącznikami Kailh).

Dane techniczne:

• Komunikacja: przewodowa

• Interfejs: USB

• Mechanizm klawiszy: mechaniczna

• Typ przełącznika: Gateron Yellow Pro lub Kailh Box Brown V2

• Kolor podświetlenia: RGB

• Długość przewodu: 180 cm

• Liczba klawiszy: 87

• Żywotność klawiszy: 60 mln (Gateron Yellow Pro) lub 80 mln (Kailh Box Brown V2).

• Dystans do aktywacji klawisza: 2 mm

• Siła nacisku do aktywacji klawisza: 50 g (Gateron Yellow Pro) lub 55 g (Kailh Box Brown V2).

• Czas reakcji: 1 ms

• Obsługiwane systemy operacyjne: Android, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

• Technologia nadruku klawiszy: Double Injection

• Akcesoria w zestawie: 2 zapasowe przełączniki mechaniczne, klips demontażowy

• Wymiary: 358 x 133 x 38 mm