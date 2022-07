Premiera: DeepCool PK550D, PK650D i PK750D - nowa seria zasilaczy

Firma DeepCool zaprezentowała nowe zasilacze komputerowe z rodziny PK-D. Seria składa się z trzech modeli: PK550D, PK650D oraz PK750D. Cechują się różną mocą znamionową, jednak wszystkie powinny spełnić wymagania zwykłych użytkowników i entuzjastów.

Zasilacze DeepCool z serii PK-D posiadają certyfikat 80 PLUS Bronze, który gwarantuje sprawność energetyczną do 85% w typowych warunkach obciążenia, jednocześnie minimalizując straty cieplne i ograniczając koszty energii. Produkty wyposażone zostały w wydajny konwerter DC-DC zaprojektowany dla szyn działających pod napięciem +3,3 V oraz +5 V. Można więc liczyć na dokładną regulację napięcia i kompatybilność z komponentami najnowszej generacji.



Jak zapewnia producent, DeepCool PK550D, PK650D i PK750D to modele wyróżniające się wysoką trwałością. Zostały zaprojektowane do sprawnego działania w wysokiej temperaturze (maks. 40°C) oraz do użytku na dużej wysokości (do 5000 m n.p.m.). Na uwagę zasługuje także zgodność z międzynarodową normą ErP Lot 6 w zakresie oszczędności energii elektrycznej. Produkty mają prosty, estetyczny design, a zastosowane płaskie okablowanie powinny ułatwić montaż w obudowie komputera.



Cechy wspólne dla wszystkich zasilaczy DeepCool PK-D:

• Standard: ATX12V V2,4

• Wymiary: 150 × 140 × 86 mm

• Certyfikat 80 PLUS: Bronze

• Wentylator: 120 mm

• Łożysko wentylatora: Hypro Bearing

• Topologia: aktywny PFC+DC do DC

• Kondensatory: tajwańskie

• Sprawność: ≥85% przy typowym obciążeniu (50%)

• Zabezpieczenia: SCP, OPP, OTP, OVP, OCP i UVP

• Temperatura pracy: 0 - 40 °C

• MTBF: 100 000 godzin

Zasilacze DeepCool PK550D, PK650D i PK750D będą dostępne we wrześniu. Producent zapewnia 5-letnią gwarancję. Oto sugerowane ceny produktów:

• PK550D (550 W): 54,99 €

• PK650D (650 W): 59,99 €

• PK750D (750 W): 69,99 €