Premiera: Cooler Master MA824 Stealth — topowe chłodzenie powietrzne z kompozytowymi rurkami cieplnymi

Firma Cooler Master zaprezentowała właśnie swoje nowe powietrzne chłodzenie o oznaczeniu MA824 Stealth. Model ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności chłodzenia nawet przy najbardziej wymagających obciążeniach.

Cooler Master MA824 Stealth wyróżnia się przede wszystkim ośmioma nowymi rurkami cieplnymi o wysokiej przewodności. Są one wykonane z unikalnej kompozycji proszków o różnym rozmiarze, które zostały skrupulatnie skalibrowane zgodnie z obciążeniem cieplnym i zastosowaniem. Powinniśmy więc liczyć na znacznie zwiększą szybkość i wydajność w wymianie ciepła względem wcześniejszych rozwiązań.

Jak mówi Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master: „Ta wysokowydajna chłodnica powietrza, wyposażona w naszą przełomową technologię nadprzewodzących kompozytowych rurek cieplnych, podnosi poprzeczkę zarówno pod względem wydajności, jak i wzornictwa. [...] Nieustannie przesuwamy granice dla entuzjastów komputerów PC, zaawansowanych użytkowników i konstruktorów na całym świecie. Witamy na kolejnym poziomie chłodzenia powietrzem dzięki Cooler Master”.

Producent twierdzi, że przeprowadzono już wstępne testy z nowymi kompozytowymi rurkami na innych chłodzeniach Cooler Master, takich jak np. MasterAir 412 Stratos. Rezultaty wykazały niezwykły, aż 30% wzrost wydajności względem standardowych rurek. Nic dziwnego więc, że firma zapowiedziała już wykorzystanie tej technologii w nadchodzących modelach chłodzeń MasterAir 412 Stratos, MasterAir 612 Stratos oraz MasterAir TD4 i TD5. Ich specyfikacja oraz data premiery jest jednak jeszcze nieznana.

Cooler Master MA824 Stealth to nie tylko nowoczesne kompozytowe rurki cieplne. Głównym elementem chłodzenia jest nowo zaprojektowana podwójna wieża ze zoptymalizowanymi grubościami szczelin i żeber w celu maksymalizacji powierzchni. Ponadto zastosowano bezszwową, niklowaną podstawę miedzianą mającą zapewnić kontakt z procesorem, a dzięki temu także kompleksowe i efektywne chłodzenie każdego systemu. Całość została przykryta elegancką, czarną aluminiową pokrywą, która stanowi znak rozpoznawczy designu Stealth autorstwa firmy Cooler Master.

Chłodzenie zostało wyposażone w dwa wentylatory Mobius 120 i Mobius 135. Zostały one strategicznie rozmieszczone w konfiguracji przeciwsobnej, dzięki czemu mają współpracować w doskonałej harmonii z konstrukcją podwójnej wieży i ułatwić szybkie odprowadzanie ciepła. Co więcej, dzięki takiemu ustawieniu rotorów można liczyć na odpowiednio wysoki, nawet 42-milimetrowy prześwit dla pamięci RAM. To powinno zagwarantować kompatybilność z różnymi konfiguracjami bez wpływu na wydajność.

Cooler Master MA824 Stealth będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 549 zł. Model ten będzie obsługiwał gniazda Intel LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 oraz AMD AM5 i AM4.